Un chino que vive en España cuenta lo que más le choca cuando vuelve a China y entra a una tienda: "Hay un aire que se nota"  

El influencer y creador de contenido Jia Junyin ha explicado lo que le ocurre cuando visita China. Lo ha hecho en el pódcast Un chino y medio, que copresenta con Chicken papi.

"Sí que noto que aunque para ellos nosotros somos chinos, ellos notan que nosotros no somos chinos chinos", afirma , para instantes después poner un ejemplo muy clarificador.

De origen chino, Jia Junyin se ha criado en España, por eso cuando va de visita al país asiático, aprecia importantes diferencias culturales respecto a las personas que se han criado en China.

"Cuando voy a China, por ejemplo, sobre todo en tiendas, que la gente está acostumbrada a regatear un montón de cosas, pero cuando me ven a mí, dicen: 'este no va a regatear una mierda'", relata entre risas.

Para Jin Junyin, hay algunas cuestiones clave a la hora de que los chinos hagan una distinción entre quienes son de allí y las personas de origen chino que residen fuera. "En parte hay un aire como que se nota, ¿sabes? La vestimenta, forma de hablar, cuando entras saludas a la gente o algo así", asegura.

Además, también señala como diferencias "ciertas cosas de educación occidental" y pone varios ejemplos. "Lo de saludar, despedirte. Y el gracias también", apostilla Chicken papi.

Las principales diferencias entre la cultura china y la occidental

Si comparamos la cultura occidental con la cultura china encontramos importantes diferencias. Al tratarse de dos regiones del mundo tan alejadas, la concepción de ciertas cuestiones es totalmente opuesta.

Individualismo vs. colectivismo: En occidente se valora mucho el individualismo, la autonomía personal y la autorrealización; en China, en cambio, predomina el colectivismo, y el bienestar del grupo suele estar por encima del interés personal.

Relación con la autoridad: En occidente, la autoridad suele cuestionarse; se fomenta el pensamiento crítico y la igualdad jerárquica. Sin embargo, en China existe un fuerte respeto por la jerarquía y la autoridad, influido por el confucianismo (padres, maestros, líderes).