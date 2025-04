Un chino que vive en España cuenta lo que le dijeron sus padres cuando dijo que iba a ir a la universidad

El podcast Un chino y medio, presentado por @jiajunyin2 y @chickenpa se está haciendo un hueco entre los usuarios de España. En la charla, ambos hablan de cómo es vivir en España y de las diferencias culturales que se han encontrado entre los dos países.

En uno de los últimos programas han hablado de la selectividad con dos alumnas chinas superdotadas y @chickenpa ha hablado de su caso personal. Estudió bachillerato en un momento dado le dijo a sus padres que quería ir a la universidad.

"Por suerte con mis becas me pagaba solo la carrera. Luego me preguntaron, ¿y cuánto tiempo es la carrera? les dije, cuatro años, y me dicen ¡cuatro años, cómo puede ser eso! Cuatro años sin poder trabajar con nosotros y se quedaban flipando", ha contado.

Al final empezó la carrera pero finalmente optó por un grado superior y ya se puso a trabajar "20 o 30 horas y grado superior que eran veintipocas horas también a la semana".

"Me hace mucha gracia", ha dicho @jiajunyin2. "Te juro que mi padre era un domingo y me preguntaba, ¿no tienes cole hoy? y más de una vez. No de pequeño, con 15 años", ha añadido @chickenpa.

Una de las invitadas ha apostillado que "trabajan tanto que no saben en qué día viven".