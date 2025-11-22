Un cocinero avisa de lo que se está haciendo mal con la salsa de tomate: "Tenemos una costumbre muy mala"

El cocinero Carlos de la Calle, conocido en redes sociales como @solteroenlacocina, acumulando ya 60.000 seguidores tan solo en TikTok, ha dado un aviso a todos aquellos que cocinen la salsa de tomate porque posiblemente se haga de una forma que la esté estropeando.

Su primer aviso, aunque sea de forma irónica, ha levantado alguna que otra ampolla. "No siempre las abuelas tienen buenos consejos, en España tenemos una costumbre muy mala que nos viene de nuestras abuelas", ha pronunciado al principio del vídeo, que hasta el momento ha acumulado más de 40.000 visitas y más de .000 'me gusta' en apenas 24 horas.

Se ha referido concretamente a echarle azúcar. "El azúcar no quita la acidez del tomate, el azúcar endulza, nunca es buena idea añadirle azúcar a un guiso, a no ser que esté haciendo un postre, claro", ha defendido.

"Lo contrario de dulce no es ácido, lo contrario es salado, pero si realmente quieres bajarle la acidez, bicarbonato, añade una pizquita y ya con eso le vas a quitar la acidez que no te gusta", ha revelado.

"Yo no le pongo nunca nada, a mí me gusta el tomate tal como es. Simplemente cojo tomates maduros", ha concluido el cocinero. En cuanto a reacciones, han sido más de 140 usuarios que han dejado su opinión al respecto.

División de opiniones

Para la usuaria Margarita Sánchez, el bicarbonato "le da un sabor un poquito desagradable". El usuario Dan le ha aconsejado: "Eso es que le has echado mucho, es como la sal, un poquito mejora el sabor, pero si te pasas se empieza a notar y queda mal. Lo que pasa es que es muy fácil pasarse con el bicarbonato porque hay que echar un muy poquito".

Una de las respuestas más sonadas del vídeo ha sido la del usuario @acanthotronk: "Ni azúcar, ni bicarbonato. Mi abuela contrarrestaba la acidez del tomate con zanahorias".