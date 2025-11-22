Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un cocinero avisa de lo que se está haciendo mal con la salsa de tomate: "Tenemos una costumbre muy mala"
Virales
Virales

Un cocinero avisa de lo que se está haciendo mal con la salsa de tomate: "Tenemos una costumbre muy mala"

"¡No estropees tus salsas de tomate!".

Juan De Codina
Juan De Codina
Publicación de TikTok de @solteroenlacocina
Publicación de TikTok de @solteroenlacocinaGetty Images

El cocinero Carlos de la Calle, conocido en redes sociales como @solteroenlacocina, acumulando ya 60.000 seguidores tan solo en TikTok, ha dado un aviso a todos aquellos que cocinen la salsa de tomate porque posiblemente se haga de una forma que la esté estropeando.

Su primer aviso, aunque sea de forma irónica, ha levantado alguna que otra ampolla. "No siempre las abuelas tienen buenos consejos, en España tenemos una costumbre muy mala que nos viene de nuestras abuelas", ha pronunciado al principio del vídeo, que hasta el momento ha acumulado más de 40.000 visitas y más de .000 'me gusta' en apenas 24 horas.

Se ha referido concretamente a echarle azúcar. "El azúcar no quita la acidez del tomate, el azúcar endulza, nunca es buena idea añadirle azúcar a un guiso, a no ser que esté haciendo un postre, claro", ha defendido.

"Lo contrario de dulce no es ácido, lo contrario es salado, pero si realmente quieres bajarle la acidez, bicarbonato, añade una pizquita y ya con eso le vas a quitar la acidez que no te gusta", ha revelado.

"Yo no le pongo nunca nada, a mí me gusta el tomate tal como es. Simplemente cojo tomates maduros", ha concluido el cocinero. En cuanto a reacciones, han sido más de 140 usuarios que han dejado su opinión al respecto.

División de opiniones

Para la usuaria Margarita Sánchez, el bicarbonato "le da un sabor un poquito desagradable". El usuario Dan le ha aconsejado: "Eso es que le has echado mucho, es como la sal, un poquito mejora el sabor, pero si te pasas se empieza a notar y queda mal. Lo que pasa es que es muy fácil pasarse con el bicarbonato porque hay que echar un muy poquito".

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

Una de las respuestas más sonadas del vídeo ha sido la del usuario @acanthotronk: "Ni azúcar, ni bicarbonato. Mi abuela contrarrestaba la acidez del tomate con zanahorias".

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 