Un colegio expulsa tres días al compañero de su hijo por agredir a su profesora y cuenta la reacción de la madre: lo que le dice después, para enmarcar

El creador de contenido que se hace llamar Chasverias (@chasverias) en redes sociales, es un español que vive en el Reino Unido y ha contado lo que ha pasado en el colegio de su hijo. Un compañero fue expulsado durante tres días por agredir a su profesora, pero lo que más ha llamado su atención es lo que pasó al encontrarse con la madre.

"Ayer expulsaron a un compañero de clase de mi hijo en el colegio, aquí en Inglaterra, tres días por agredir físicamente a una profesora. Lo oigo con mucha frecuencia, mi mujer trabaja en un colegio", ha explicado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 50.000 visitas y 2.000 'me gusta' en apenas 24 horas.

Ha advertido, antes de contar toda la historia, que hay que tener en cuenta que ese alumno no dispone de "ninguna incapacidad mental ni física". Al día siguiente, se encontró con la madre del expulsado y comentaron lo que había pasado.

La reacción de la madre y la lección que recibe

La madre, ciertamente indignada, le dijo a Chasverías que a su hijo "no lo entienden, a mí hijo no le entienden". Entonces fue cuando recordó una conversación con esa misma madre, lo que le sirvió para contestarle al momento dándole su opinión.

"Vamos a ver, tú me has dicho que tu hijo no tiene hora para irse a dormir en días de colegio y que muchas veces te ha arropado él y no sabes ni a qué hora se va a acostar... Si tú me has dicho en muchas ocasiones que le has dado un Monster (bebida energética) y golosinas para desayunar", le respondió.

"Si tú permites que tu hijo te hable como le da la gana, que lo he visto yo porque también juega al fútbol en el equipo de mi hijo, que te insulte delante de todo el mundo, ¿qué pretendes?", le preguntó.

La educación que se da en casa

Con estos hechos, el padre se ha hecho una pregunta: "¿Qué educación le estamos dando a nuestros hijos en casa? Después pasan estas cosas y dicen 'es que a mi hijo no lo entienden los profesores...' Vete por ahí".

En cuanto a reacciones, la más destacada ha sido la de Marta, una española que trabaja de profesora en Londres y que ha afirmado que no es un caso raro: "Lo que describes no es raro, y además no va de libertad o de entender, va de una confusión muy común entre libertad y dejadez".

"En educación infantil está más que demostrado que los niños no se regulan solos: necesitan rutinas claras, límites consistentes y adultos que sostengan estos límites. Eso no les quita la libertad, al contrario, les da seguridad", ha rematado la profesora.

Tipos de sanciones en los colegios

Los tipos de sanciones muchas veces dependen de los propios colegios, pero hay varios puntos en común, como es el caso de la Comunidad de Madrid, que publicó en 2020 algunas de las medidas a adoptar en el caso de un instituto público.

En faltas leves se consideran algunas como no asistir a clase o ser impuntual, no traer el material necesario o no tener la actitud correcta. Los casos graves comportan sanciones más altas.

Conducta que impida que el profesor imparta la clase: comparecencia en la Jefatura de Estudios.

Desconsideración: pedir disculpas y parte de incidencia.

pedir disculpas y parte de incidencia. Falta de respeto grave al profesor: disculpas y expulsión de clase.

disculpas y expulsión de clase. Daños causados en las instalaciones o en el material: reparación o afrontar el coste.

En los casos considerados MUY graves, la sanción consta de la expulsión del centro por un periodo de seis días e inferior a un mes.