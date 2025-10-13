"Un día comencé mi activismo por la discapacidad y hoy le estoy dando mi muñón a los reyes": el momento de la fiesta nacional que ahora ovacionan

La familia real, en la recepción en el Palacio Real tras el desfile del 12 de octubre de 2025.

La recepción en el Palacio Real que los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía ofrecieron este domingo a más de mil invitados tras el desfile del 12 de octubre dio para anécdotas de todo tipo, desde la reverencia de Teresa Urquijo al gesto con la mano del exdiputado del Parlamento Europeo, Juan de Dios Ramírez Heredia a la heredera al trono.

Otro saludo que quizá pasó más desapercibido, pero que está siendo ovacionado en redes sociales fue el de Regina Martínez, ganadora del Premio Nacional de Juventud 2024 en la categoría de Compromiso Social y activista por la discapacidad.

"Nunca pensé que mi activismo me llevaría a la Casa Real. Hoy estoy aquí por mi reconocimiento como Premio Nacional de Juventud 2024, pero, como siempre digo, es mucho más que eso: en este activismo diario e incansable llevo conmigo a todas y cada una de las personas con discapacidad. Hoy no he sido yo sino toda una comunidad la que ha estado presente", ha escrito en su cuenta de Instagram, en la que ha compartido el momento en el que saludó a los reyes y a sus hijas.

Como ha resaltado, "aquí no damos la mano, damos el muñón".

"No es cosa de coronas ni de banderas, hoy reina la diversidad. Si de representar a nuestro país se trata, que sea así, mostrando que las personas con discapacidad ESTAMOS y recordando que España no es si no es con nosotros y nosotras, con todo lo que eso conlleva. Hoy no solo hemos ocupado un espacio, hemos ocupado el trono ;)", ha agregado Martínez, quien no para de cosechar alabanzas.

En los comentarios, numerosos usuarios le agradecen la visibilidad, además de llamarle "reina".

Regina Martínez, originaria de Buñol, es la creadora del proyecto Nimasnimano, a través del cual visibiliza la realidad de las extremidades diferentes, como informó el Instituto de la Juventud al anunciar los galardones. También impulsa una comunidad de personas y familias con su misma condición que sea referente para niños, una "red que ha comenzado ya a desarrollarse en Valencia", indicó.