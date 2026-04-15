Iñaki López ve lo que ha hecho la izquierda italiana con Meloni y se hace una pregunta sobre España que en otro país sería impensable

El 10 de noviembre de 2007, durante la XVII Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de España en esa época, salió en defensa del expresidente José María Aznar ante los ataques de Hugo Chávez. De ahí salió la famosa frase del rey Juan Carlos del "¿por qué no te callas?".

Casi 10 años después parece imposible que en España se dé una situación similar. La polarización política se ha instaurado en el día a día y es poco probable que alguien del PP y de Vox salgan a defender a Pedro Sánchez del ataque de un dirigente extranjero.

De hecho, ninguno de los dos partidos ha defendido al actual presidente del Gobierno de las críticas de Donald Trump y de Benjamin Nethanyahu. Tampoco, en su momento, de Javier Milei.

Por el contrario, en Italia, la izquierda sí ha salido en tromba a defender a Giorgia Meloni de los ataques de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos criticó ferozmente al papa León XIV, algo que no le gustó nada a la presidenta italiana, que salió en su defensa tachando de "inaceptables" las palabras del magnate norteamericano.

Trump ha aprovechado una entrevista en el medio italiano Corriere della Sera para atacar a Meloni: "Es ella la que es inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y volaría por los aires a Italia en dos minutos si tuviera la posibilidad".

La izquierda apoya a Meloni

Lejos de aprovecharlo políticamente, la izquierda italiana ha defendido a la presidenta del país porque ante todo representa a Italia. Elly Schlein, la líder de la oposición italiana, la ha defendido de los ataques del presidente estadounidense: "Somos oponentes políticos de Meloni, pero todos los ciudadanos italianos no aceptarán ataques contra nuestro gobierno y nuestro país. A los estadounidenses: nosotros los italianos no tomamos bien los ataques extranjeros".

"Las palabras de Trump contra Meloni son inaceptables. Habrá tiempo para echar en cara los errores, ahora defendamos a Italia", ha dicho también en X Paolo Gentiloni, del partido de centroizquierda italiano Partido Democrático, el mismo que Schlein.

Todo lo que ha ocurrido en Italia ha llamado la atención del periodista de laSexta Iñaki López que, como a cualquier ciudadano, le ha sorprendido lo ocurrido en Italia, una sociedad igual de polarizada que la española.

"La oposición italiana cierra filas con Meloni ante los ataques de Trump. 'Ya habrá tiempo para reproches, ahora defendamos Italia'". ¿Sería posible algo así en España?", se ha preguntado el presentador de Más Vale Tarde.