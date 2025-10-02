Un experto alerta sobre el "Síndrome del Salvador": "Una práctica muy rastrera por parte de las empresas"

Francisco Fernández Yuste, experto en recursos humanos y relaciones laborales, ha alertado a sus seguidores de una práctica que llevan a cabo en ocasiones las empresas y que, de forma sibilina, hace sentirse mal e incluso cargar con culpas que no le corresponden a algún trabajador.

Desde su popular cuenta de TikTok, @mejoratuexitolaboral, Fernández Yute ha avisado de que se trata de "una práctica muy rastrera por parte de las empresas" y que tiene incluso denominación: el 'Síndrome del Salvador'.

"Alguien que tiene poder en la compañía, tu jefe, el CEO, cualquier director, mete muchísimo la pata, las consecuencias son desastrosas y para resolver la situación hay que hacer un esfuerzo titánico, algo casi titánico. Y eso te lo mandan a ti", explica.

"Y tú lo coges con responsabilidad, intentas asumir la misión, te lo cargas a las espaldas, pero es prácticamente imposible que lo consigas. Y lo único que ocurre es que te destrozas, te revientas, la empresa te culpa a ti y tú cargas con las consecuencias del error que ha provocado la otra persona", advierte.

El experto sintetiza todo diciendo que el 'Síndrome del Salvador' es en realidad "cargarle los problemas a otro e intentar que ese otro haga lo imposible por solventar algo que se cree imposible de solucionar".

En los comentarios, algunos usuarios dan su particular visión del fenómeno: "¿Sabes cómo me llamaban en mi anterior puesto? 'El paraguas de las hostias'. No vale la pena, ahora soy el ultimísimo eslabón, echan de menos mi profesionalidad, pero yo vivo mucho mejor e infinitamente más tranquila".

"Has descrito a mi empresa. Hacen previsión a lo más alto posible. Estamos a finales de año y, como no llegamos, han dado orden de recortar absolutamente todo. Ahora viene lo mejor: ventas inalcanzables y costes de fantasía para cuadrar sus números y no pagar bonus. Compromiso le llaman en mi empresa", se lamenta otra persona.