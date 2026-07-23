Los técnicos de Hacienda aclaran qué puede haber tras el "regalo de cortesía personal" con el que Zapatero justifica las joyas

José Luis Rodríguez Zapatero ha roto su silencio público este jueves. El expresidente, imputado por el caso del rescate de Plus Ultra y cuestionado por el hallazgo de joyas millonarias en su caja fuerte, ha dado una entrevista en el programa Mañaneros 360º de La1. Si bien no ha aportado grandes novedades y ha reiterado su inocencia en todo, las palabras del exjefe del Gobierno y del PSOE han generado un aluvión de reacciones.

Una de las más relevantes, por provenir de donde proviene, es la que ha dejado el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que ha puesto el foco en por qué Zapatero defiende la legalidad de las joyas con un "regalo de cortesía personal". Presente valorado en 1'3 millones de euros en la tasación ordenada por el juez luego de que el portavoz del político redujese el valor a "entre 30.000 y 50.000 euros".

Para Gestha, la estrategia pasa por agarrarse a "la prescripción de los posibles delitos fiscales y de contrabando", algo que se apoyaría en los años ya transcurridos desde que recibió ese presunto "regalo de cortesía personal" que Zapatero sigue sin datar ni aclarar.

De hecho, el expresidente se ha limitado a hablar de un regalo "de hace muchos años" y que las guardaba en una caja fuerte en su despacho sin tener "afán patrimonial" ni "intención de defraudar".

Al respecto, y como recoge Europa Press, los técnicos de Hacienda consideran que la investigación de cualquier posible infracción tributaria o delito fiscal "estaría condicionada por los plazos de prescripción".

Para los miembros de Gestha la investigación penal debería cerrarse siempre que el expresidente "pueda demostrar el origen y la antigüedad en su posesión". Y en cuanto a la posible responsabilidad penal, esta quedaría "prescrita si las fechas de los regalos de las joyas son anteriores al 11 de mayo de 2021", una hipótesis que el propio Zapatero sostiene al hablar de "hace muchos años".

Reiterando la vía de la prescripción que Gestha cree que Zapatero estaría enarbolando, "tampoco podría exigirse la cuota tributaria si han pasado más de cuatro años del final del plazo de declaración del Impuesto sobre Donaciones antes de que la Hacienda de la Comunidad de Madrid le inicie una inspección", prosigue el comunicado de los técnicos de Hacienda.

"Con independencia de lo que pueda probarse, Gestha considera que Rodríguez Zapatero debería ceder ese regalo al Patrimonio del Estado si se demuestra que lo recibió durante su presidencia, y después de que aprobara su código ético", remata el sindicato de Hacienda.