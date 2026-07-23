Preguntan a Gabriel Rufián por la entrevista a Zapatero y responde contundente: "Un regalo de cortesía es una cesta de Navidad"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido preguntado por la entrevista que ha concedido el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a Mañaneros 360, con Javier Ruiz al frente, en la que reitera su inocencia y señala que las joyas recibidas fueron un regalo "de cortesía personal".

A pesar de que su amigo Julio Martínez ratificó ante el juez que sí estuvo implicado en el rescate de Plus Ultra, el expresidente afirma que no va a entrar "en la estrategia de defensa de ningún imputado": "Yo pongo hechos encima de la mesa y reitero mis afirmaciones sobre mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra".

Sobre si le han convencido las explicaciones de Zapatero, Rufián deja claro que no es "objetivo": "Como todos ustedes saben, tengo una relación muy buena con Zapatero. Ha ayudado mucho, pero sí que es cierto que creo que tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas".

Un regalo de cortesía...

Sobre las afirmaciones del expresidente de que las joyas eran un regalo de cortesía personal, Rufián ha sido contundente: "Un regalo de cortesía es una cesta de Navidad". También ha sido preguntado por la defensa del PSOE, que reivindica su inocencia, y sobre si es "arriesgada" esa estrategia: "Tampoco le veo alternativa".

Aunque el valor de las joyas que se encontraron en la caja fuerte de su despacho se estima en 1.300.000 euros, Zapatero ya ha dejado claro que dará a conocer su origen durante el procedimiento judicial: "No tenían ni uso ni destino, ni hemos pensado en el valor que tenían".

Zapatero niega, además, haber intervenido en la operación o haber hablado con responsables de la SEPI o del Gobierno sobre la ayuda que se concedió a la aerolínea, así como haber ordenado la creación de una sociedad "offshore" para canalizar unas supuestas comisiones.