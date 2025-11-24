Un experto puntúa todos los tipos de leche de supermercado y sentencia la mejor opción

Juanmi Pons es un entrenador personal y experto en nutrición de Menorca que publica vídeos en sus redes sociales (@juanmipons), acumulando más de 11.000 seguidores tan solo en TikTok, y que ha puntuado todos los tipos de leche de supermercado.

Ha sido muy estricto en su puntuación y por ello ha acumulado casi 300.000 visitas en poco más de una hora, además de casi 3.000 'me gusta' (y subiendo). El primero que ha puesto sobre la mesa ha sido la leche entera, la cual ha puntuado con un cinco sobre diez... Una de las mejor valoradas.

"Es la leche menos procesada, pero está hecha para un animal herbívoro, no para un mamífero", ha advertido. Tampoco le ha convencido la leche de soja con 0% azúcares, a la que también puntúa con un dos: "No recomiendo la soja, es un producto bastante nocivo".

Sobre la leche semidesnatada, una de las más consumidas, ha afirmado que es una leche "bastante procesada, con lo cual pierde toda la naturalidad de este producto", aunque la ha puntuado más alto, con un tres sobre diez. A pesar de que muchos, en cambio, opten por la semidesnatada sin lactosa, la ha puntuado con un dos. "Lo mismo que el anterior, pero más procesada", ha afirmado.

Otro dos se ha llevado la leche desnatada, rezando que es la más procesada y la que "menos nutrientes aporta". Un poco mejor, con un tres, ha puntuado a la leche desnatada con proteínas: "Es muy procesada, pero al menos tiene algún ingrediente o nutriente extra añadido".

La mejor opción, según el experto

Tampoco se ha librado la leche de almendra: "Un dos, es un ultraprocesado, tiene estabilizantes, conservantes y otros productos que realmente no aportan absolutamente nada y son dañinos para ti".

Su opinión ha generado más de 300 comentarios, muchos irónicos, al igual que otros tantos que preguntan que, si tanto suspende las diferentes opciones de leche, ¿cuál sería la mejor?

Según ha afirmado, la mejor opción sería la bebida de almendras, siempre que seas tú mismo el que la haga para que sea completamente natural. "Coge almendras, añádele agua, tritura, bate y eso sí es muy natural y nutritivo", ha concluido.