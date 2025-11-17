Un hostelero ve que un cliente se ha ido a medio pagar por un descuido de un camarero y le manda un WhatsApp que se las trae

Una parte de los mensajes de WhatsApp que ha mandado el hostelero al cliente.

Los mensajes de WhatsApp que un hostelero ha enviado a un cliente que se había ido a medio pagar la cuenta por un despiste de los camareros han provocado una oleada de reacciones, con usuarios que creen que el responsable hace lo correcto y otros que piensan que es indignante.

Jesús Soriano, que trabajó durante 18 años como camarero y colabora con CCOO para ofrecer asesoramiento y difundir consejos sobre derechos laborales y el convenio de hostelería, es quien ha hecho públicos esos mensajes a través de su popular cuenta, llamada @soycamarero.

En los pantallazos de WhatsApp se ve cómo el hostelero le dice al cliente: "Hola, buenas tardes, soy David, encargado del restaurante donde me habéis reservado para 17 personas. Los chicos que los atendieron dividieron la cuenta en dos mesas, pero al momento de cobrarles solo le han pasado el ticket de una sola mesa".

"Por favor, le agradecería mucho si pueden acercarse a pagar el resto de la cuenta, ya que de lo contrario le toca a los camareros pagar esa cuenta", asegura el hostelero en la frase que más debate ha provocado.

"Vamos para allí en cinco minutos"

"Perdona de antemano. Fue un descuido de los chicos. Espero se pueda resolver", añade en los mensajes que provocan la pronta respuesta del cliente: "Hola, tranquilo. Hemos dejado pagar a la persona que se encarga de ello y no nos hemos dado ni cuenta. Vamos para allí en cinco minutos".

"Muchísimas gracias. Muy amable. Y nuevamente perdona", dice el encargado del restaurante.

"Se tienen que hacer cargo ellos"

En las reacciones hay quienes creen que, si fue fallo de los camareros, es lógico que sean ellos quienes se hagan cargo. "Hombre, si es negligencia de los camareros, se tienen que hacer cargo ellos, lógicamente", dice uno. "Es su responsabilidad cobrar correctamente, no me parece mal que paguen por sus errores, evidentemente el dueño no lo va a pagar. Estarán más atentos la próxima vez, suerte que las personas eran honestas", señala otro.

Pero hay quienes creen que lo que hace el hostelero es indignante. "No puede hacerlo, es ilegal. Pero sí imponerle sanción disciplinaria, como suspensión de empleo y sueldo. No sé qué sería peor, esto figurará en el expediente del empleado", señala una persona.

"Es responsabilidad de la empresa entrenar al personal"

"Es responsabilidad de la empresa entrenar al personal de forma adecuada. Al menos que el error se siga cometiendo de forma constante (que aquí sí justifica despedir y/o demandar), la comida tendría que caer en la lista desperdicios y que la empresa re-entrene al personal", apunta otro.