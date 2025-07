Un mexicano que estudia en España descubre que aquí hay una palabra que está prohibida

En @losdebatibles, mexicanos de origen, han comentado que de visita en España descubrieron que hay una palabra que aquí está prohibida: "Los mexicanos, cuando a nosotros nos hablan, qué es la primera cosa que decimos, por puro respeto: mande".

"Los españoles, cuando tú les preguntas algo, o les pides algo, ellos te van a responder qué. Qué pasa tío. No hay ningún 'mande'. Me puse a preguntar porque me pasó muy seguido que los españoles me decían ¿mande?".

El autor del podcast ha explicado que él usa "por respeto" el mande del verbo mandar y que en España no suele usar porque no se está "mandando nada": "Ahí yo lo entendí de esa manera. Siempre me han enseñado que tengo que responder que la persona que me hable le tengo que responder 'mande'".

Otro de los participantes del podcast ha explicado que se ha acostumbrado "a todo un pueblo a decir mande": "¿Quién te está mandando? ¿Pero de dónde viene eso?".