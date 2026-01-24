Un periodista de EEUU destaca algo de Pedro Sánchez que muchos no sabían: le compara con otros líderes europeos

Hay momentos que ocurren entre bambalinas que no llegan a saberse nunca. Ya sea entre políticos, deportistas, cantantes o cualquier otra persona conocida. Pero una de ellas ocurrió justo tras la reunión informal del Consejo Europeo de este jueves.

Los Veintisiete se reunieron para mostrar su apoyo unánime a Dinamarca y el pueblo de Groenlandia, tras las amenazas de Estados Unidos y la Administración Trump. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció una rueda de prensa en la que acusó al inquilino de la Casa Blanca de no respetar "el derecho internacional" y tensionar "como nunca" la relación transatlántica.

Una cumbre que mandó el mensaje de "unidad" respecto a la soberanía de Groenlandia y Dinamarca, y advirtió que la UE está preparada "desde hace meses" para responder de manera "proporcionada" a las "amenazas y coacciones" de imposición de aranceles lanzadas por Trump.

La clave no está en lo que dijo

Pero la clave de este artículo no está en lo que dijo. Se trata del mensaje que un periodista de Estados Unidos ha publicado en la red social X en las últimas horas sobre algo que hizo Pedro Sánchez y otros líderes internacionales no.

El tuit lo ha compartido Dave Keating, periodista nacido en Nueva York (Estados Unidos), autor del libro The Owned Continent (El continente poseído), corresponsal en Bruselas para la cadena internacional France 24 y clasificación por ZN Consulting en 2023 como el influencer número uno en política europea.

Sánchez salió a la sala de prensa tras la reunión informal del Consejo Europeo, pero, según ha explicado el comunicador, fue el único.

"El español Pedro Sánchez fue el único líder nacional europeo de un país importante que tuvo el coraje de ofrecer una conferencia de prensa después de la cumbre del Consejo Europeo de anoche".

"Merz, Macron, Meloni y Tusk se marcharon de allí sin hablar con los periodistas".

Sánchez, frente a Trump

En esa comparecencia, Sánchez también contestó a Donald Trump, tras decir que debe hablar con España para elevar su presupuesto militar por ser el único país de la OTAN que no aceptó el compromiso de gastar más en Defensa.

"Conseguí compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN para aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Todos menos España. No sé qué está pasando con España", expuso Trump, horas antes.

"España ha triplicado su inversión en Defensa desde que yo soy presidente del Gobierno. Invertimos más que trece países de la OTAN conjuntamente, casi 34.000 millones de euros más que trece países de la OTAN juntos", replicó Sánchez.

Sánchez aseguró que estaba siempre "encantado" de hablar en persona con Trump sobre tal punto, pero también quiso destacar la cooperación en Europa. "Cuando hablamos también de seguridad no solamente estamos hablando de fabricar o de comprar armamento sino también de cooperar con otros países que necesitan de la ayuda de los países más desarrollados, como es el caso de la Unión Europea", añadió.