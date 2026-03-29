Un politólogo portugués llega a una estación de tren de España, ve este momento en TVE y publica un potente tuit

Muchas son las personas que llegan de viaje a España y acaban asombrándose por su cultura, gastronomía o, simplemente, por la belleza de una buena parte del país, de norte a sur.

Lo que no estamos muy acostumbrados a ver son elogios por el papel informativo y comunicativo de los medios españoles. Pero un popular politólogo portugués ha ido por libre y ha resaltado algo que ha hecho este mismo domingo la cadena pública española TVE.

Bruno Maçães, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard, que fue secretario de Estado para Asuntos Europeos de Portugal entre los años 2013 y 2015 y, en la actualidad, es miembro del Hudson Institute de Washington, ha publicado un tuit que no deja de compartirse en las últimas horas.

En su caso, se ha desplazado hasta una estación de tren de España y la escena que ha presenciado se comparte sin parar, con más de 2.000 me gusta en algo más de tres horas.

"Estoy en una estación de tren en España y, en TVE, un reportero cubre en directo el funeral de tres periodistas asesinados por Israel en Líbano", ha contado en la primera parte del mensaje.

Bruno Maçães ha defendido que "esa es también la razón por la que España es hoy el país con mejor calidad de vida de Europa". "Aquí todavía existe periodismo de verdad, a diferencia del resto de Europa", ha zanjado.

Conexión desde Líbano

Un ataque de Israel causó la muerte de tres periodistas en Líbano y el reportero y enviado especial de TVE en Beirut, Óscar Mijallo, ha intervenido, en directo, en los informativos del 24 Horas desde el funeral a tres periodistas que han muerto este sábado en un ataque israelí.

"Estamos en las a fueras de Beirut. Es el cementerio dónde se está celebrando el funeral por los tres periodistas que fueron asesinados ayer, en el ataque de un dron israelí contra el vehículo en el viajaban, en el sur de Líbano", ha contado el periodista, en directo.

En ese momento, los miembros de la seguridad de Hizbulá les impedían poder grabar desde el interior del cementerio. "Este cementerio es un cementerio temporal. Aquí se están enterrando a los muertos de la organización. Bueno, ahora, nos están echando un poco los miembros de la seguridad de Hizbulá", ha añadido, aguantando la compostura sin problema.

El periodista de TVE ha explicado que uno de los periodistas que trabajaba para la televisión de Hizbulá estaba entre los fallecidos. "El presidente de Líbano ha dicho que el ataque contra los informadores es un crimen contra la humanidad", ha detallado.