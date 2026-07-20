Los reyes reciben a los jugadores de España y llama la atención lo que dice y hace Felipe VI cuando aparece Gavi

Día histórico. Día de celebración en España después de la conquista de la segunda estrella, tras un partido en el que España dominó de principio a fin a la Argentina de Leo Messi, en unos 120 minutos que quedarán para el recuerdo, tanto para lo bueno como para lo malo.

Los jugadores de La Roja aterrizaron en España sobre las 12:30, un mes después de embarcarse en esta gran aventura vivida en Estados Unidos, México y Canadá. Toca celebrar lo conseguido y la primera parada del itinerario de la selección, que se ha retrasado brevemente, ha sido el Palacio de la Zarzuela.

Los reyes de España, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, han recibido a los campeones del mundo. Queda para la posteridad el vídeo publicado por Casa Real en el que la familia real vio el partido de semifinales entre España y Francia. También recuerda a la recepción tras conquistar el Mundial de Sudáfrica en 2010 —que tuvo lugar en la Casa Real—, con Leonor y Sofía mucho más jóvenes. Con 16 años menos, concretamente.

Recibimiento a los campeones del mundo

Una vez en el interior de la Zarzuela, la familia real ha recibido a los jugadores en el famoso pasamanos y han llamado la atención varios de los gestos de los monarcas, especialmente los de Felipe VI, que no es la primera vez que se salta el protocolo. Es lo que tiene ser campeones del mundo.

Llegaba el turno de Nico Williams, el talismán de la Eurocopa 2024, a quien el rey parecía dedicarle unas palabras recordándole su gran asistencia a Ferran Torres, autor del único tanto de la final.

El rey frena en seco a Gavi

Sin embargo, cuando ha llegado Gavi, el protocolo parecía romperse de inmediato. Tras estrecharle la mano, Felipe VI hacía una mueca de sorpresa, como si le recordara el accidentado final del partido debido al incidente con los jugadores argentinos, con Nahuel Molina y Leandro Paredes como protagonistas.

Molina propinó un puñetazo en el estómago a Rodrigo Hernández cuando corría a celebrar con sus compañeros, mientras que Paredes le agredió en varias ocasiones, empujándolo y tirándolo al suelo.

Después de Nico y Gavi llegaba el turno de la estrella, Lamine Yamal, uno de los pocos que se ha dado un abrazo con Felipe VI, quien parece tenerle un cariño más especial que al resto.