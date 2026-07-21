Preguntan a Rita Maestre por Zapatero y ella acaba haciendo una petición: "No lo ha inventado Zapatero"

La candidata de Más Madrid a la alcaldía del ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha concedido una entrevista al diario El País en la que ha hablado, entre otras muchas cosas, de la imputación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.

"¿Le han sorprendido las acusaciones contra José Luis Rodríguez Zapatero?", ha sido preguntada directamente la candidata de la primera fuerza de izquierdas en la capital y principal rival del 'popular' José Luis Martínez Almeida.

"Mi generación política nació enfrentándose al acuerdo entre el PSOE y el PP para reformar la Constitución para poner la deuda por encima de los servicios sociales. Eso lo hizo el PSOE de Zapatero", ha comenzado recordando.

Maestre ha seguido echando la vista atrás y ha afirmado que el exdirigente socialista "también hizo muchísimas cosas buenas", aunque ha dejado claro que "no es el referente de una parte de la izquierda española".

"También es verdad que esa cultura política de las puertas giratorias, las consultoras y el trabajo de los expolíticos a favor de empresas no lo ha inventado Zapatero. Lo inventó Felipe González y lo continuó Aznar", ha subrayado.

Finalmente, Maestre ha terminado su respuesta haciendo una petición: "Pediría que se evalúen con el mismo rigor las actividades empresariales de otros expresidentes o exministros".

Además, la candidata ha sido preguntada por la pérdida de apoyos que ha vivido la formación de Sumar desde las últimas elecciones generales: "Creo que será distinto cuando llegue la votación porque esa es mi experiencia hasta la fecha. En septiembre pondremos sobre la mesa un proyecto político y una estructura clara con las personas que lo van a encabezar".

"Estoy segura de que nos irá bien. En la calle no me dicen que se van a quedar en casa o que votarán la derecha porque lo hemos hecho mal. Tampoco nuestras encuestas internas lo reflejan", ha sentenciado.