Crece el interés por España tras el Mundial: las búsquedas de vuelos se multiplican en China por 33

Un grupo de jóvenes chinos celebra la victoria de España en el Mundial en un bar de Hong Kong (China).

Aumenta el interés por España en China. La victoria de la selección española en el Mundial de 2026 se ha traducido no solo en elogios por parte de la prensa y las redes sociales chinas sino por un renovado interés de los turistas del país asiático por España. Los datos son reveladores: algunas rutas aéreas multiplicando sus búsquedas hasta por 33.

Según el diario oficial Global Times, que cita datos de la agencia de viajes virtual Qunar, la ruta entre la megalópolis suroriental de Shenzhen y Barcelona, uno de los destinos favoritos de los turistas internacionales en España, registró el mencionado aumento en tan solo una hora.

Otras rutas que conectan la ciudad condal con Kunming (sur), Qingdao (este) o Guiyang (sur) también han experimentado rápidos crecimientos, con la primera de ellas multiplicando su interés por 10.

Barcelona, Madrid y Canarias

Barcelona no fue la única ciudad española que se vio beneficiada del triunfo de La Roja: los vuelos entre la mencionada Kunming y Madrid registraron ocho veces más búsquedas que la semana pasada, misma tasa que desde Jinan (este), y las efectuadas para viajes a Málaga crecieron más de diez veces en ese período.

Las islas Canarias también atrajeron una atención renovada, con el interés por los vuelos a Tenerife creciendo 19 veces en términos semanales y por cinco nada menos que en la hora anterior a la victoria española.

Según Qunar, el hito deportivo se suma al aumento de las conexiones aéreas directas con España, disponibles ya desde múltiples ciudades chinas, y a la coincidencia temporal con la temporada alta de viajes estivales.

Los datos no pueden demostrar más la subida. Según el medio de comunicación, hasta las 16:00 del lunes, las búsquedas de vuelos a Barcelona aumentaron aproximadamente un 60% con respecto al día anterior, mientras que las búsquedas de vuelos a Madrid subieron más de un 70%. Entre las ciudades de salida nacionales, Pekín registró el mayor volumen de búsquedas de vuelos tanto a Barcelona como a Madrid.

La información destaca también que, pese a la derrota de Argentina, los turistas chinos también elevaron sus búsquedas de viajes a Buenos Aires, con los vuelos desde Cantón (sureste) experimentando 6,5 veces más consultas que la semana anterior.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), unos 650.000 turistas chinos llegaron a España en 2024 y gastaron más de 1.800 millones de euros. Sus destinos favoritos: Madrid, Barcelona y Sevilla. Está por ver si el año que viene el turismo español sufrirá un aumento de las cifras gracias a la copa mundial.