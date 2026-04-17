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Va a un bar y se indigna por lo que hacen los de la mesa de al lado con el camarero: "La hostelería debería ser como la mili"
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Va a un bar y se indigna por lo que hacen los de la mesa de al lado con el camarero: "La hostelería debería ser como la mili"

"Si la gente fuera consciente...".

Juan De Codina
Juan De Codina
Un bar en España.
Un bar en España.Getty Images

La creadora de contenido Cristina Mier ha publicado un vídeo (@cristinamierr)  que ha alcanzado las 20.000 visitas tras contar cómo ha sido la actitud de algunos clientes del bar al que ha ido a tomar una bebida, haciendo una reflexión que ha abierto un buen melón porque mucha de las opiniones de los usuarios de TikTok se divide en dos bandos: los que culpan al cliente y los que culpan al camarero. El debate de cada día.

"He venido a tomar café y la gente es lo peor. El camarero, que no da abasto, corriendo, a lo que la gente le decía: me falta el aceite, me falta la sal", ha expresado al principio del vídeo. Para ella la solución es muy sencilla: "Si tarda mucho te levantas a por el aceite, te levantas a por la sal o a por el agua si tienes prisa, o te vas a otro bar".

Ha defendido que si la gente "fuera de verdad consciente de lo que es dar un servicio de desayuno y más cuando hay poca plantilla". Achaca especialmente a que los clientes, por lo normal, suelen llegar a la vez y con prisas. "Piernas tienes dos y manos y brazos tienes dos, deja de dar por culo y ten un poquito de empatía", ha rezado.

"Yo no he visto a nadie todavía entrar en la sala de un juicio e interrumpir diciendo: Perdona, ¿te queda mucho? Es que tengo prisa. No he visto todavía en la cola del Mercadona acercarse a nadie a la cajera y decirle: perdona, tarda mucho", ha ejemplificado.

"Hay que tener más empatía"

En cuanto a reacciones, muchos achacan que el servicio es el que se paga y que por eso no se debería tardar tanto. Aunque la mayoría defiende al camarero: "Hay que ser más empático con los camareros y ponerse en el lugar de ellos, quien tenga prisa, que se vaya a otro bar".

La usuaria y cajera Yolanda García ha comentado su experiencia: "Me lo han dicho muchas veces. Cuando estoy con el teléfono porque a un artículo no le han dado de alta y necesito que me den otro código".

Juan De Codina
Juan De Codina
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Redactor de Virales de El HuffPost. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en el Diario AS como redactor en la sección de fútbol y narrando partidos nacionales e internacionales en la web. Deporte, cine y superhéroes son sus grandes amores.

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