Va a un bar y se indigna por lo que hacen los de la mesa de al lado con el camarero: "La hostelería debería ser como la mili"

La creadora de contenido Cristina Mier ha publicado un vídeo (@cristinamierr) que ha alcanzado las 20.000 visitas tras contar cómo ha sido la actitud de algunos clientes del bar al que ha ido a tomar una bebida, haciendo una reflexión que ha abierto un buen melón porque mucha de las opiniones de los usuarios de TikTok se divide en dos bandos: los que culpan al cliente y los que culpan al camarero. El debate de cada día.

"He venido a tomar café y la gente es lo peor. El camarero, que no da abasto, corriendo, a lo que la gente le decía: me falta el aceite, me falta la sal", ha expresado al principio del vídeo. Para ella la solución es muy sencilla: "Si tarda mucho te levantas a por el aceite, te levantas a por la sal o a por el agua si tienes prisa, o te vas a otro bar".

Ha defendido que si la gente "fuera de verdad consciente de lo que es dar un servicio de desayuno y más cuando hay poca plantilla". Achaca especialmente a que los clientes, por lo normal, suelen llegar a la vez y con prisas. "Piernas tienes dos y manos y brazos tienes dos, deja de dar por culo y ten un poquito de empatía", ha rezado.

"Yo no he visto a nadie todavía entrar en la sala de un juicio e interrumpir diciendo: Perdona, ¿te queda mucho? Es que tengo prisa. No he visto todavía en la cola del Mercadona acercarse a nadie a la cajera y decirle: perdona, tarda mucho", ha ejemplificado.

"Hay que tener más empatía"

En cuanto a reacciones, muchos achacan que el servicio es el que se paga y que por eso no se debería tardar tanto. Aunque la mayoría defiende al camarero: "Hay que ser más empático con los camareros y ponerse en el lugar de ellos, quien tenga prisa, que se vaya a otro bar".

La usuaria y cajera Yolanda García ha comentado su experiencia: "Me lo han dicho muchas veces. Cuando estoy con el teléfono porque a un artículo no le han dado de alta y necesito que me den otro código".