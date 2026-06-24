La advertencia de la OCU sobre las cervezas con limón que tan de moda se ponen cuando hace calor

La cerveza se consume todo el año, pero cuando las temperaturas se disparan, muchas personas que en otras épocas apuestan por determinadas bebidas, se pasan a la cerveza. Algunas de ellas prefieren la que lleva limón, y por eso la OCU ha realizado un estudio sobre este producto.

Un análisis de 30 cervezas con limón revela que su contenido real de limón es "poco menos que testimonial, cuando no inexistente", mientras que su aporte calórico es igual o superior al de una cerveza clásica o un refresco.

Así lo ha advertido este miércoles la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que en un comunicado ha señalado que el consumo de cervezas con limón se dispara en verano por su perfil bajo en alcohol y por lo refrescante que resulta.

Llevan poco limón

Sin embargo, tras analizar 23 cervezas tipo Radler y 7 tipo Shandy, la OCU ha revelado las primeras apenas incorporan entre un 0,7 y un 5,5 % de zumo de limón, mientras que las segundas directamente no lo llevan, pues su sabor a cítrico proviene de aromas añadidos.

Varias personas beben cerveza en una playa. Getty Images

Además, la cantidad de cerveza se limita entre un 36 y un 90 % de las Radler y entre un 15 y un 25 % de las Shandy, debido a que el lúpulo de algunas de estas cervezas no procede de la flor sino de los extractos, una solución más económica.

El amargor propio del lúpulo queda a menudo en un segundo plano, superado por el ligero dulzor que aportan los azúcares y jarabes de glucosa que se añaden, según la organización.

Los azúcares sencillos incrementan el aporte calórico hasta las 134 kilocalorías de media en una lata de Radler y hasta las 149 de una de Shandy.

Aparte de los aromas a cítricos que incorporan todos los productos, la OCU ha apuntado la posibilidad de encontrar hasta siete aditivos distintos en una misma lata.