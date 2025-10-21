Un vecino de un pueblo de Sevilla grita en un pleno "viva la sanidad pública" y la respuesta del alcalde del PP es de no creer

Escena más propia de película de Torrente que de la realidad la que se vivió el pasado jueves durante la celebración del pleno del Ayuntamiento del municipio sevillano de Lora del Río tras el grito reivindicativo de un vecino a favor de la sanidad pública.

Durante el debate, que giraba alrededor de de la calidad del agua de unos pozos, el portavoz del PSOE, Fran Carrasco, afirmaba que no se puede tratar "el agua como mercancia" y defendía que la "gestión tiene que ser pública, responsable y con transparencia". Además, confirmaba que iba a votar a favor de la moción que había presentado Izquierda Unida.

En ese momento, un vecino que se encontraba en el pleno gritó "viva la sanidad pública" provocando los aplausos de otros de los presentes y un segundo "viva". Sin embargo, tras esa proclama se iba a producir un momento surrealista que iba a protagonizar el alcalde de la localidad, Antonio Enamorado.

El 'popular' abrió su micrófono y soltó un "sí, y viva Morante, Morante de la Puebla" en referencia al torero sevillano, que se retiró de los ruedos tras la corrida que protagonizó el Día de la Hispanidad en Las Ventas.

Denuncia en redes sociales

Carrasco fue el que ha denunciado a través de su cuenta de X la escena: "¡¡De auténtica vergüenza!! Durante el pleno del pasado jueves, un vecino exclamó 'viva la sanidad pública' y la respuesta del alcalde Antonio Enamorado fue "sí, y viva Morante de la Puebla".

"Mientras Andalucía sufre la grave crisis del cribado del cáncer de mama y el Partido Popular se ríe de los problemas reales de la gente, yo sigo firme en mis convicciones, defendiendo una sanidad pública fuerte, humana y para todos y todas", añadió el dirigente socialista de Lora del Río.

Finalmente acabó mandando "mucho ánimo a todas las mujeres que están atravesando esta durísima etapa de incertidumbre". "¡No estáis solas, la pasaremos juntos, con lucha y con sanidad pública!", concluyó.

Crisis del cribado del cáncer de mama

Esta escena se ha producido escasos días después del escándalo que surgió en la comunidad andaluza a raíz de los problemas con las pruebas de cáncer de mama, ya que al menos 2.000 mujeres están siendo llamadas, una a una, por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) después de detectar numerosas mamografías "dudosas" de cáncer en los últimos años.

La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) de Sevilla, Ángela Claverol, calificó de "terrible catástrofe" lo sucedido en el programa andaluz de detección precoz de esta enfermedad.

La situación ha provocado un gran terremoto en la región y en la gestión que del dirigente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, que tal y como mostró el CIS andaluz podría ver peligrar su mayoría.