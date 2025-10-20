La crisis del cáncer de mama pone en riesgo la mayoría absoluta de Moreno en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, momentos antes de reunirse en el Palacio de San Telmo en Sevilla con el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Alfonso Carmona, el 10 de octubre de 2025.

El PP liderado por Juanma Moreno lograría el 40,7 % de los votos, que le otorgarían entre 54 y 56 diputados en el Parlamento, con lo que, en el peor de los casos, perdería la mayoría absoluta que ostenta en Andalucía, según una encuesta de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), coincidente en parte en el tiempo con la crisis de los cribados de cáncer de mama que le costó la dimisión a la consejera de Salud.

El Barómetro de septiembre de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, que recoge una encuesta de estimación de voto realizada entre los días 15 de septiembre al 1 de octubre de 2025 -coincidiendo en parte con estallido de la crisis sanitaria- señala que el PP superaría en 17 puntos al PSOE, que bajaría casi un punto situándose en el 23,3% y sumaría entre 26 y 29 parlamentarios, entre uno y cuatro menos que en las últimas elecciones autonómicas.

Los populares podrían mantener o perder por un escaño la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico que lograron en los comicios celebrados en junio de 2022 a nueve meses aproximadamente de las próximas autonómicas.

La encuesta, realizada entre 3.600 entrevistas, señala que de celebrarse ahora los comicios andaluces, Vox seguiría siendo la tercera fuerza y lograría el 15,9 por ciento -entre 16 y 18 diputados-, Por Andalucía, un 8 por ciento, -entre 6 y 8 diputados- y Adelante lograría un 6,4 por ciento de los votos, lo que le daría entre dos y tres diputados.

El sondeo refleja que, entre las formaciones con representación parlamentaria actualmente en Andalucía, Vox, Por Andalucía/Sumar y Adelante serían las únicas que mejorarían en votos respecto a los comicios de junio de 2022, al obtener un 2,4%, un 0,3% y un 1,8% más en cada uno de los casos, respectivamente, mientras que el PP-A perdería un 2,4% y el PSOE-A un 0,8%.

El posible impacto en estimación de voto que pudiera tener la crisis derivada de los fallos detectados en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía puede ser mayor en el futuro, toda vez que el trabajo de campo culminó el 1 de octubre, unos dos días después de que el asunto saltara a los medios de comunicación.

Esta es la decimotercera encuesta del Barómetro Andaluz del Centra con datos de estimación de voto desde que se celebraron las elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022 y en lo que va de duodécima legislatura. Es la primera del actual curso político que desembocará en elecciones autonómicas, previstas en torno a junio de 2026.