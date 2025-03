Una americana se da cuenta de algo: si ves esto en la puerta de un restaurante en España, huye rápido

Una estadounidense que vive en España se ha dado cuenta de un detalle de los restaurantes de este país que, según dice, debería hacer que todo el mundo saliese huyendo para no comer jamás allí.

"Si hay un consejo que te puedo dar sobre comer en España... no comas en lugares como este. Si ves fotos como estas de la comida corre. Corre lo más rápido que puedas. Si ves menús en alemán, francés, inglés, español, fuera, corre", aconseja la usuaria @maddyinmadrid en un vídeo de TikTok.

"Ayer me llamó una persona que viene a España para consultarme y decía: '¿Cómo sé si un sitio es bueno o no?'. Este sitio puedes asumir que es malo. Si te amas a ti mismo, no comerás en lugares como este", insiste.

"Otra cosa que me gusta es comprobar en Google Maps y revisar sus calificaciones. Si está por debajo de un 4,2 o 4,3... yo no iría allí. Algunos lugares te sorprenderán absolutamente, pero mi regla general es no comer en un lugar con fotos de comida fuera ni con menús en muchos idiomas diferentes. No vayas allí", repite.

Además, dice que hay otra señal que indica que hay que huir: "Si hay una persona parada fuera tratando de que vayas a comer allí, no comas allí".

"Estoy seguro segura de que la gente es encantadora, pero quiero que tengan una buena experiencia con la comida en España. Mucha gente me dice que soy muy quisquillosa o que no em gusta mucho la comida España, pero es por lugares como este", afirma.