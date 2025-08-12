Una argentina encantada con el ambiente de las playas españolas pide que aprenda el resto del mundo

La creadora de contenido @sissicaterina, una chica argentina que vive en España, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando gratamente sorprendida lo que ha notado del ambiente de las playas españolas.

"Factos positivos de las playas españolas. Mejor dicho, del comportamiento social de las playas españolas", ha comenzado diciendo la tiktoker al inicio del vídeo.

"Número uno: el topless. Hermoso, magnífico. Acá es muy natural, hasta tal punto que ya desde niños solamente tienen la parte de abajo", ha comentado la argentina.

"Siento que es una cuestión de igualdad. Si el varón solo tiene parte de abajo, ¿por qué la mujer debería tener la parte de arriba? O sea, si quiere, está todo bien, está buenísimo, pero ya es como muy natural acá", ha observado.

"Número dos -acompañado yo creo del tema del topless-; que cada persona está en la suya. O sea, por eso el tema de los cuerpos", ha destacado la creadora de contenido.

"Yo escuchaba a muchas argentinas decir: 'Es que allá en España el cuerpo pasa a un segundo plano y nosotras somos las argentinas unas neuróticas que todo el tiempo...'. ¡Es que es verdad!", ha asegurado la usuaria.

"O sea, en Argentina vos llegás y todo el mundo se está fijando, ¿no? Como que está viendo, se siente observado... Acá cero. O sea, cada uno está en su mundo", ha relatado la extranjera.

"Si vos te querés cambiar, como yo que recién me cambié la malla, no pasa nada, nadie te va a mirar. O sea, realmente tienen otra perspectiva. Súper respetuosos, súper ubicados", ha señalado la tiktoker.

"De hecho, lo que pasó el jueves, que había un grupo que estaban literalmente sin ropa, desnudos. Y yo dije: ¿Qué onda? O sea, ¿será playa nudista también?", ha recordado @sissicaterina.

"La realidad es que estaban como apartados, pero nadie les dijo nada, ellos hacían la suya. Creo que si la familia no está de acuerdo como que se va a otro lugar de la playa y ya. Pero es así, o sea, como mucho más, no sé, liviano", ha explicado la argentina.

"Siento que quizás en otros lugares es como que se arma mucho revuelo y al final son solo cuerpos. Estamos acá en la playa, como Dios nos trajo al mundo, básicamente", ha opinado la usuaria.

"Y lo último, -salvo algunas excepciones, que las hay- como me dijo un señor: 'No te lleves las piedras del mar, hay que cuidar el ecosistema'. Totalmente de acuerdo", ha afirmado la creadora de contenido.

"Las playas son muy limpias, la gente es muy limpia. Pero bueno, también hay excepciones y hay turistas en todas partes... pero no es la mayoría. Enamorada de las playas de España", ha concluido la argentina.