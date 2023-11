Una argentina muestra con imágenes lo que le hizo un taxista en Madrid: vergonzoso es poco

La usuaria de TikTok @boludainuk, argentina que vive en España, ha relatado en esa red social lo que le hizo un taxista de Madrid, del que denuncia directamente que la estafó.

La mujer cuenta que hace poco que se mudó a España y que vive en Málaga, pero que suele viajar en avión con frecuencia tanto a Madrid como a Barcelona.

"Suelo tomar avión temprano y taxis, estoy acostumbrada. Min jefe me dijo: si tomas un taxi en Madrid tienen que aceptar tarjeta sí o sí. Si te dicen solo en efectivo no es legal. Yo siempre preguntaba para no llevarme mal trago porque nunca tengo efectivo. Y siempre me decían: sí, por supuesto", contextualiza.

La usuaria cuenta que, con este taxista en cuestión, todo fue al revés. "Me subo a este taxi a las 7.30 en el aeropuerto. Iba hasta un hospital. Iba todo bien, charlando, buena onda. Cuando estamos llegando le digo: 'Se puede pagar con tarjeta, ¿no?'. Y me dice: 'No, pero cómo no me preguntaste. No se puede. Sólo en efectivo'. Le digo: 'No tengo'. Y me dice: 'Te llevo a un banco", relata.

Ella cuenta que no quería empezar el día con una discusión, así que aceptó, preguntó al taxista cuánto le debía, él le dijo que 47 euros y se bajó del vehículo.

"Pensé qué caro. Saco 50 euros, me vuelvo a subir, me lleva al hospital, que ni siquiera me dejó en la puerta, y me dice: 'Son 55'. Y ahí estallé. Y le digo: 'Usted es un estafador, me dijiste 50 y además usted sabe muy bien que tiene que cobrar con tarjeta y no en efectivo'. Me dice; 'Vamos a la policía'. Le digo: 'Vamos", cuenta.

"Estaba recaliente y le digo: 'Me cobras ya mismo 47 y me das un ticket que yo lo necesito para el trabajo y ya me tengo que bajar porque hace 40 minutos que estoy en este taxi", prosigue antes de recordar que al final le cobró 50 euros.

"Encima el papel me anotó todo un garabato que no se entendía nada. Le digo: 'Esto no se entiende nada. ¿Me anota bien el precio que me cobró?' Él me decía: yo no te fastidié, vamos a la Policía", se lamenta.

La mujer ha subido a TikTok una foto del ticket que rellenó el taxista en el que, efectivamente, no se entiende nada.