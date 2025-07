Una arqueóloga se lleva las manos a la cabeza con el comentario que le dejan: "No me puedo aburrir nunca"

La arqueóloga Lidia G. Merenciano ha mostrado en su cuenta de X el comentario que ha recibido en una publicación y no ha dado crédito: en menos de un día ya supera los 5.000 me gusta.

"En este capítulo de 'NEGACIONISTAS DE LA ARQUEOLOGÍA' os presento los negacionistas… ¡De los dientes!", ha escrito la también antropóloga física, escritora y divulgadora.

En el comentario en cuestión escribieron lo siguiente: "No me creo nada, un diente en boca sin cepillarse todos los días no dura más de 15-20 años siendo optimistas, como para que dure bajo tierra miles de años con la de bacterias que hay en la tierra, mmm no".

"La verdad es que con los comentarios que me dejan en los vídeos no me puedo aburrir nunca", ha agregado Merenciano en una publicación en X posterior.