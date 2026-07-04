La reacción de Óscar Puente a lo que dice Figaredo (Vox) sobre la Ley de Nietos no tiene pérdida: "Es más tonto que un sonajero" 

La Ley de Nietos continúa trayendo cola después de días de mucha bronca política. Tanto PP como Vox han alzado la voz, dejando muy claro que creen que esta norma puede derivar en una suerte de "fraude electoral".

Nada más lejos de la realidad, porque esta ley apenas ha cambiado los resultados en las elecciones desde que se aprobó en 2022. Hace unos días el diputado de Vox José María Figaredo se pronunció al respecto, asegurando que el PSOE "puede garantizarse un puñado de escaños adicionales".

Para Figaredo, esto es así porque en unas hipotéticas elecciones "no hace falta que todos voten al PSOE" y que para cumplir con un supuesto plan oculto, solo es necesario "que se dirijan un puñado de miles de votos a aquellas provincias en las que el último diputado baila de un partido a otro".

Unas palabras a las que ha reaccionado el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha dicho que Figaredo es "más tonto que un sonajero". Pero no se ha quedado ahí. El político socialista ha asegurado que "lo peor de todo es que piensa que la gente a la que se dirige es aún más tonta que él".

También dio CERA a Ayuso

Óscar Puente es muy activo en redes sociales, y dedica tiempo y esfuerzo a defender al PSOE y la gestión del Gobierno. Recientemente explicó en su propia cuenta de X en qué consiste la Ley de Nietos.

En un hilo de esta red social, recordó que en 2023 "el voto CERA lo ganó el PP". Y al hilo de esto, señaló que "Ayuso es la única que ha logrado un diputado más por el voto Cera" Por este motivo se pregunta si todos los votantes "van a votar al PSOE".

"Pensar que desde el gobierno se maneja a cada ciudadano en cada lugar en el que se encuentra para que se apunten en una u otra provincia para alterar los resultados electorales es ciencia ficción y materialmente imposible", sentenció Óscar Puente.