Una británica relata lo difícil que es renovar la visa en España por el Brexit: "Odio a quienes lo votaron"

La conocida usuaria de TikTok @annainespaña ha hablado abiertamente sobre los problemas que le supone el Brexit para renovar la visa en España, país en el que lleva viviendo un tiempo y al que declaró hace ya mucho tiempo su amor incondicional, de ahí su nombre de perfil.

"Odio el Brexit, lo odio, lo odio, sé que es un tema superpolémico, yo voté para permanecer (en la Unión Europea), pero ahora que vivo en España hace que las cosas sean muy difíciles", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visitas.

"Estoy en proceso de renovar mi visa, voy a solicitarla la semana que viene, creo, el proceso es superlargo, superestresante, me cuesta mucho", ha añadido. Eso le ha llevado a pensar que hace unos seis os iete años no le hubiera hecho falta.

Con cierta ironía ha expresado su "odio" a los que votaron a favor de Brexit. "¿Qué pasa si me dicen que no? Tengo el estrés de que tenga que volver a Inglaterra a vivir... No quiero volver a Inglaterra, no quiero ser 'Anna in Gran Bretaña', quiero seguir siendo 'Anna In España'", ha rematado.

