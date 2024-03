Una chica FLIPA con esto de un cliente cuando ha ido a comprar "un sello de Madrid"

La usuaria de TikTok @lajimyyy ha publicado un vídeo contando la conversación que ha tenido con un "chaval joven" cuando este ha ido a comprar un sello al estanco donde trabaja.

"Estoy ahora mismo tiesa (...) Si es un abuelito te lo compro, porque en su época habría más analfabetos, pero un chaval joven...", ha comentado antes de contar lo ocurrido.

Tras pedirle "un sello", la chica le ha preguntado si lo quería para España, ya que "este es el mismo para Barcelona, Sevilla o A Coruña", ha ejemplificado para explicar la situación.

"Me dice no, que lo quiere para Madrid (...) Digo bueno, se habrá confundido y habrá querido decirme Montevideo. Y le he respondido que Madrid es España. ¿Si? me ha contestado...", ha relatado alucinada por lo ocurrido.

Y esto ha dicho para concluir con el relato: "Por favor, auxilio. Es imposible. Es que encima Madrid... la capital.. No te vayas a pensar que no sabía dónde estaba Roquetas de Mar".