Una española va a hacer la compra en Marruecos y enseña cuánto puede comprar con 10 euros

La creadora de contenido Tamara (@soytamararp), una chica española que vive en Marruecos, ha enseñado cuánta comida puede comprar en un mercado marroquí con solo 100 dirhams, que es el equivalente a diez euros.

"Me voy a hacer la compra en Marruecos y vamos a ver cuánto puedo comprar con 100 dirhams, que son unos 10 euros. Bueno, pues los 100 dirhams han dado para bastante", ha comenzado la tiktoker mientras enseña dos bolsas llenas de productos.

"O sea, he comprado un montón. Pero tengo que decir que como he estado en España, no tenía de nada. Primero 300 gramos de kefta, de carne picada. Esto ha sido 30 dirhams, tres euros", ha comentado la española.

"Todo esto son frutas y verduras. Tres berenjenas, dos calabacines, un pepino, cuatro zanahorias -dos gigantes y dos más pequeñitas-, cuatro cebollas -igual, dos pequeñitas y otras dos como mi cabeza., dos patatas super grandes y cuatro pequeñitas, ocho mandarinas...", ha enumerado Tamara, enseñando todo lo que había en la primera bolsa.

Y ahora la segunda. "Un puerro; cinco tomates más pequeñitos y luego dos más grandes, osea siete tomates; dos pimientos rojos; dos pimientos verdes; una lima; una lechuga; tres aguacates y tres naranjas", ha mostrado la española.

"Tengo que decir que me sobraron cinco dirhams, que son 50 céntimos. O sea que me he gastado en todo esto 95 dirhams, que son 9,50 euros. ¿Qué te parece? A mí me parece genial, he comprado un montón", ha concluido la tiktoker, encantada con su compra.