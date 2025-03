Una española cuenta lo que le ha pasado en Reino Unido al ir a comprar este producto

La creadora de contenido en TikTok Carmeninuk, una española que se encuentra residiendo en Inglaterra, ha publicado un vídeo en el que comparte lo que le ha pasado al comprar un objeto en una tienda del país anglosajón.

"Me han pedido el DNI en Inglaterra por comprar unas cuchillas de la cara. Se ve que con esto puedo hacer algo muy peligroso y me han pedido que sea mayor de 25 años para poder comprar eso", afirma.

"Se ve que si tienes más de 25 años no puedes usar eso. Me lo he traído porque tengo 34 años", afirma. De hecho, la trabajadora del establecimiento le dijo que pensaba que tenía diez años menos.

"Otra vez parezco una adolescente que alegría 😂", añade la joven en la descripción del vídeo, que lleva miles de reproducciones.