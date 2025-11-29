Félix, médico en Noruega, habla sin tapujos sobre su salario tras emigrar: "Gano 6.500 euros netos al mes y estoy en casa a las 15:30, pero solo en comida gastamos 2.000 euros"

La precariedad laboral y la búsqueda de un mejor futuro profesional en otro país, sobre todo anhelando mejores sueldos, no es exclusivo de los españoles o de oriundos de países menos ricos a más ricos. El 'vente a Alemania, Pepe', en este caso ha sido al revés: un médico alemán que ha emigrado a Noruega por los mejores sueldos y las condiciones. Las pretensiones de Felix Lempp, de 35 años, no se cumplían en su país y decidió hacer las maletas hacia uno de los considerados "paraísos laborales", por sus altos sueldos en cualquier sector, los derechos laborales y la conciliación.

En su caso, como apunta, a las 15:30 horas está en casa para disfrutar de su familia, lo que no le impide ganar hasta 6.500 euros mensuales, si bien tiene una pega en este caso: cubrir el turno de noche, pero hay otra más, y es que los gastos son también enormes, con un coste de vida alto, aunque si se compara con los ratios de España, por ejemplo, compensa: "la vida en Noruega es bastante más cara que en Alemania. Gastamos 2.000 euros al mes en comida", pero no les ha impedido ahorrar mucho y comprarse una casa de 160 metros cuadrados de casa, 850 de terreno y 650.000 euros de precio; así que sí, compensa.

La decisión de Félix suena a muchos españoles que pretenden o ya han dado el paso de cambiar de aires y emigrar. De hecho, según datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 había 8.661 españoles residiendo en Noruega.

En el caso de Félix, él confiesa que además siempre le había gustado viajar y tiene un espíritu aventurero. Además, él y su familia no se iban a sentir extraños ni solos al principio, puesto que conocía ya el país desde niño, donde su familia tenía amigos allí.

Predestinado a irse a Noruega

Pero había más: "Muchos años después, mi esposa consiguió trabajo en Acción Servicio de Reconciliación por la Paz, una organización que organiza estancias en el extranjero para jóvenes. La organización tiene su sede en Alemania, pero a mi esposa la enviaron a Noruega", explica Félix en una entrevista al diario alemán Die Zeit.

En aquel momento Félix aún no había acabado la carrera de Medicina, pero su universidad "tenía un programa Erasmus con Bergen, una ciudad al suroeste del país, así que nos mudamos allí. Emigramos en mayo de 2017 con dos bebés pequeños. Tres meses antes, habíamos tenido gemelos", cuenta. Recuerda además que la mudanza fue un reto. "Todavía estudiaba medicina, pero pude tomarme un semestre libre. Cuando los niños cumplieron diez meses, empezaron la guardería, y pude empezar mi último año de estudios, el llamado año práctico. Eso facilitó mucho las cosas", detalla.

Pero lo que en principio no iba a ser algo permanente, poco a poco tornó en un plan de vida: "En aquel entonces no planeábamos quedarnos en Noruega de forma permanente. Pero ahora, unos ocho años después, sin duda podemos imaginarlo. Soy médico y las condiciones laborales aquí son mucho mejores que en Alemania. Y como familia, estamos muy contentos aquí", asegura.

Varios destinos dentro de Noruega

Durante su periplo noruego también no han parado de moverse dentro del país. "Nos hemos mudado dos veces", señala en la misma entrevista. "Vivimos en Bergen durante tres años y luego nos mudamos al norte de Noruega. Nos atrajeron los vastos espacios abiertos, la hermosa naturaleza, estar al aire libre, hacer excursiones de esquí; de eso se trata la vida aquí. Por eso vivimos en Hammerfest, la ciudad más septentrional del mundo, durante cuatro años. Mi esposa estudió Estudios Escandinavos en Alemania y pasó un tiempo en el norte de Noruega. Y enseguida encontré trabajo aquí", explica.

Y de nuevo cogieron los bártulos, en este caso a una localidad más grande: "Hammerfest se nos quedó pequeño, y hace unos dos años nos mudamos a Tromsø", una ciudad universitaria de unos 80.000 habitantes. Allí, tanto él como su esposa y sus hijos pueden disfrutar de una vida cultural rica: un festival internacional de música, museos, actividades de ocio para niños. "El hecho de que eligiéramos Tromsø se debe principalmente a mí; trabajo aquí como anestesiólogo en el hospital universitario", apunta.

Morriña alemana

Pregunta obligada era si echaba de menos su país, a pesar de que culturalmente se puede pensar que no hay muchas diferencias entre Alemania y Noruega. "Mi mayor miedo era perder a mis amigos, la dificultad de mantener el contacto. Pero después de graduarme, mi círculo de amigos se disolvió de todos modos; muchos se mudaron", confiesa.

Además, por sus palabras está claro que, sobre todo la conciliación laboral, compensa una posible morriña: "los niños tienen un estatus completamente diferente aquí. Si le digo a mi jefa que necesito recoger a mis hijos temprano, me dice: "¡No hay problema!".

Pero lógicamente reconoce que echa de menos a su familia y amigos, como todo emigrante que abandona su tierra natal, es inevitable. También las distancias a su país: "para llegar a Europa Central, tengo que volar dos horas hasta la capital noruega, Oslo, y desde allí varias horas más en avión. Las distancias aquí son enormes", señala.

Félix confiesa que también echa de menos "las verduras frescas y el mercado semanal. Aquí en el norte, tenemos que importar casi todo", lamenta; ah, y el clima, algo que en España nos puede parecer extraño, pero parece que el clima alemán es benigno comparado con Noruega.