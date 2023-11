Una española ve esto en un supermercado de Australia y dice que Mercadona debería copiarlo

La usuaria de TikTok @martaregistrada, española que vive en Australia, ha señalado una cosa de los supermercados de ese país que le vuelve loca, hasta el punto de pedir a Mercadona que haga lo mismo.

"Qué me llevaría de los supermercados australianos a España", empieza planteando antes de reflexionar: "Estaba yo pensando: si ahora mismo aparezco en un supermercado de España, bueno en un supermercado no, en Mercadona, arraso con todos los gazpachos, jamones, lo más ibérico que haya, queso manchego, que raspe, picos, por favor, gelatina...".

"¿Y de Australia qué me llevaría? Es que en realidad no tienen nada y digo: espera, tienen una cosa que a mí me tiene conquistado el corazón. Son las ofertas. Mira, mira. Todo eso que es amarillo, todo eso son cosas que están en oferta", dice.

"Y diréis: bueno, como si en el supermercado en España no hubiera ofertas. No así, amigos. Prometo de verdad que así no es. Lo que convierte venir al supermercado en toda una aventura", asegura.

Y sigue: "Y de todo, de todas las categorías tienes un montón de productos al 50%, maquillaje, al 50%, medicamentos. Esto es mi paraíso. Y la tortura es que ver tantos productos rebajados".

De hecho, dice que a veces incluso acabo comprando cosas que no le "competen": "Para hombre, gel de afeitado, costaba un dólar y yo qué hago, me lo voy a tener que llevar. Y así cada semana una cosa diferente. Paraíso".