Una familia argentina viaja por el norte de España y acaban dando una opinión unánime

La creadora de contenido argentina Agos Menéndez (@agosmenendez), que cuenta con más de 40.000 seguidores tan solo en TikTok, ha viajado con toda su familia por el norte de España y han concluido su aventura con una opinión unánime sobre lo que les ha parecido las diferentes ciudades.

En el caso de Agos iba con la ventaja de haber estado en otros lugares de España, por lo que supo comparar bien qué le pareció tanto el clima como la gente. "Viajé por primera vez al norte de España, así que les quiero dar mi opinión: hicimos Bilbao, San Sebastián y ahora estamos yendo para Asturias", ha pronunciado al principio del vídeo, el cual ha acumulado ya 30.000 seguidores y 1.200 'me gusta' (y subiendo).

Lo primero que les ha llamado la atención, tal y como ha confesado Agos, es que la gente "es demasiado amable". Desde que llegaron al aeropuerto se sintieron muy bien atendidos: "Una chica me escuchó hablar y me dijo '¡Ay, vas a Asturias! Yo soy asturiana".

"Me explicó un montón de cosas sin que yo le preguntara", ha revelado, ilusionada por la simpatía de la gente. Incluso en la calle, cuando estaban perdidos y no sabían llegar a un lugar en concreto, le preguntaban a alguien que pasaba por allí "y esa persona sacaba su teléfono y nos guiaba".

"No es que te responden así y ya está, sino que se frenan, hablan contigo, te preguntan de dónde eres...", ha concluido. Muy a su pesar, y por no estar acostumbrada, lo peor que ha llevado durante el viaje ha sido el clima.

"No estoy acostumbrado a que te llueva todos los días, a mi hermana tampoco le gusta ese clima", ha advertido. El resto de familia ha dado una opinión general: "Es hermoso".

"Los asturianos hablamos de Asturias cada vez que podemos"

Entre las reacciones ha destacado una respuesta de Vanesa Ramos, que ha contado que "una cosa que tenemos los asturianos es que cada vez que podemos, hablamos de Asturias. Da igual si conoces a la persona o no".

El clima del norte de España se ha sentado, nuevamente, en la mesa de los debates: "El clima es lo mejor del norte, sin ninguna duda".