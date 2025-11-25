Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una familia argentina viaja por el norte de España y acaban dando una opinión unánime
Virales
Virales

Una familia argentina viaja por el norte de España y acaban dando una opinión unánime

Asturias, patria querida.

Juan De Codina
Juan De Codina
La creadora de contenido argentina @agosmenendez.
La creadora de contenido argentina @agosmenendez.TikTok: @agosmenendez.

La creadora de contenido argentina Agos Menéndez (@agosmenendez), que cuenta con más de 40.000 seguidores tan solo en TikTok, ha viajado con toda su familia por el norte de España y han concluido su aventura con una opinión unánime sobre lo que les ha parecido las diferentes ciudades.

En el caso de Agos iba con la ventaja de haber estado en otros lugares de España, por lo que supo comparar bien qué le pareció tanto el clima como la gente. "Viajé por primera vez al norte de España, así que les quiero dar mi opinión: hicimos Bilbao, San Sebastián y ahora estamos yendo para Asturias", ha pronunciado al principio del vídeo, el cual ha acumulado ya 30.000 seguidores y 1.200 'me gusta' (y subiendo).

Lo primero que les ha llamado la atención, tal y como ha confesado Agos, es que la gente "es demasiado amable". Desde que llegaron al aeropuerto se sintieron muy bien atendidos: "Una chica me escuchó hablar y me dijo '¡Ay, vas a Asturias! Yo soy asturiana".

"Me explicó un montón de cosas sin que yo le preguntara", ha revelado, ilusionada por la simpatía de la gente. Incluso en la calle, cuando estaban perdidos y no sabían llegar a un lugar en concreto, le preguntaban a alguien que pasaba por allí "y esa persona sacaba su teléfono y nos guiaba".

"No es que te responden así y ya está, sino que se frenan, hablan contigo, te preguntan de dónde eres...", ha concluido. Muy a su pesar, y por no estar acostumbrada, lo peor que ha llevado durante el viaje ha sido el clima. 

"No estoy acostumbrado a que te llueva todos los días, a mi hermana tampoco le gusta ese clima", ha advertido. El resto de familia ha dado una opinión general: "Es hermoso".

"Los asturianos hablamos de Asturias cada vez que podemos"

Entre las reacciones ha destacado una respuesta de Vanesa Ramos, que ha contado que "una cosa que tenemos los asturianos es que cada vez que podemos, hablamos de Asturias. Da igual si conoces a la persona o no".

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

El clima del norte de España se ha sentado, nuevamente, en la mesa de los debates: "El clima es lo mejor del norte, sin ninguna duda".

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 