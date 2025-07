Una finlandesa se sorprende por lo que ve repetitivamente en los bares de España: "Me cuesta asimilarlo"

Group of friends sharing drinks in busy bar

Titta (@tufinlandesadeconfianza) es una joven finlandesa que se mudó a España hace ya un tiempo y ha comentado que una de las cosas que todavía le cuesta asimilar es algo que ve que pasa mucho en los bares de España.

Y no es algo que tenga que ver precisamente con la parte trabajadora de la hostelería, sino con los clientes. "Son las conversaciones en grupo en una cafetería o en un restaurante", ha desvelado.

"En Finlandia me han enseñado a no interrumpir si uno está hablando, es decir, tienes que esperar hasta que uno termina y luego yo puedo decir mi opinión", ha razonado. Sin embargo, ha notado que en España que si sigue esa misma "táctica", le es muy difícil poder hablar.

"No es que una cosa está mal o está bien, pero me cuesta, siento que es de mala educación interrumpir, pero aquí no es así, lo debes hacer si quieres decir una palabra, pero bueno, ¡estoy aprendiendo!", ha concluido.

Con miles de visitas y 'me gusta, el vídeo ha generado más de 700 reacciones con opiniones de todo tipo. Muchos usuarios españoles han estado de acuerdo con Titta: "No lo soporto". "En España se habla mucho por hablar, sin que estés diciendo nada importante, esas conversaciones triviales se interrumpen", ha opinado un usuario.

"Como español he de reconocer que aquí mucha gente no sabe escuchar", ha expresado el usuario 'Ruso Salvochea'. Para otros, como 'Orlando', lo que pasa realmente es que "algunos hacen un monólogo y si no interrumpes no podrás hablar nunca".