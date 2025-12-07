Una de las grandes leyendas del tenis deja muy clara su opinión sobre lo que ha hecho Rafa Nadal en su carrera

Hablar de la carrera deportiva de Rafael Nadal lo han hecho muchos, pero casi nadie como una de las grandes leyendas del tenis, el sueco Björn Borg, ganador de 11 premios Grand Slam, entre ellos, 6 Roland Garros.

En una entrevista en Marca, no ha dudado en hablar de qué le ha parecido la trayectoria del de Manacor y en qué lugar le coloca del top que protagoniza siempre junto a Roger Federer y Novak Djokovic.

Borg ha sido el único atleta masculino que ha logrado hacerse en hasta tres veces consecutivas con el denominado Channel Slam, ganar Roland Garros y Wimbledon en el mismo año.

Preguntado por quién ganaría en un duelo entre él y Nadal en tierra, ha sido totalmente sincero. "Si yo juego mi mejor tenis y él también, gana Nadal. Porque estamos hablando de un juego distinto. No era el mismo tenis en mi generación que en la era de Rafa, Federer y Djokovic. Lo que Nadal hizo en Roland Garros es algo único y que jamás se va a volver a ver ni en el deporte. Es lo más grande que se ha hecho", ha señalado.

Tras decirle que en qué posición pondría a Nadal dentro del considerado como Big Three, Born ha sido igual de rotundo: "Primero Djokovic y después Nadal y Federer, empatados", ha defendido.

Hablando de las dos estrellas actuales, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, el tenista histórico ha reconocido que es "lo mejor que le podía pasar al tenis". "No me pierdo ninguno de sus partidos en contra. Será interesante ver cómo se reparten los grandes títulos la próxima temporada", ha explicado.

Y para terminar, también le han comentado la opinión de Toni Nadal de cambiar el tamaño de las raquetas y él cree que "es difícil cambiar las reglas". "Cada vez se pega más fuerte, eso es una realidad. Pero los jugadores son cada vez más altos. Yo el cambio que quiero ver en el tenis es que se reparta más dinero en los Grand Slam y que haya siete semanas de descanso en pretemporada", ha sentenciado.