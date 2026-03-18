Un profesor le manda este correo a una alumna, ella lo comparte y el mensaje con el que lo acompaña indigna a más de uno

Una de las historias que más atracción genera en las redes sociales de X, Instagram o TikTok son aquellas que pasan en las aulas, entre alumnos y profesores o entre los propios estudiantes. Van desde anécdotas, respuestas a un examen o preguntas curiosas que hay en él hasta correos electrónicos que, como en este caso, se convierten en un fenómeno viral.

Ha sido la usuaria de X @martxgx_ la protagonista. La joven ha publicado el correo que le ha mandado un docente preocupándose por ella debido a sus ausencias reiteradas y preguntándole si se va a presentar a una actividad.

"Hola Marta, ¿qué tal estás? Te escribo porque me parece que solo has venido un día de seis a clase y por preguntar si estabas bien... También por saber si el 10 de abril harás la presentación del texto asignado. Gracias", se puede leer en el texto que le ha mandado el docente.

Ella ha compartido un pantallazo del texto junto a un "vamos no me jodas" y otros mensajes en respuestas como "cómo quiere que vaya los viernes de 6 a 9, no es serio" o "estoy en la universidad".

La viralidad del tuit

Ese tuit se ha hecho viral y ha sido gracias también a respuestas como la del tuitero conocido como @sumurruchu, cuya contestación lleva más de 680.000 reproducciones, 22.000 me gusta y casi 700 compartidos.

"Te mando un mail preocupado por ti y leo esto en Twitter y te garantizo que o te sabes el temario de memoria letra a letra o buena suerte en quinta matrícula", ha asegurado el tuitero.

Otro ejemplo

Otros profesores han compartido experiencias similares, como @Mariquillalape6: "Bueno, yo doy clase en secundaria. Llamé a una mamá preguntando por la niña, porque llevaba 15 días sin ir y me dijo que me iba a denunciar, que estaba invadiendo su privacidad. Me quedan 10 años de docencia. No volveré a interesarme por ninguno más".