Una norteamericana viaja a Sevilla y flipa con esto de los sevillanos: "Me da mucha risa esto"

Una turista estadounidense ha tocado sin querer una fibra sensible de la moda masculina sevillana. “¿Por qué todo el mundo se viste igual en Sevilla?”, lanza con una mezcla de asombro y cachondeo @maddies_mundo, una tiktoker que ha compartido un vídeo en el que disecciona lo que, a su juicio, es el uniforme no oficial del varón sevillano de clase media-alta. Spoiler: incluye camisa de Scalpers, pantalones pitillo y tobillo al aire, por decreto no escrito.

El vídeo, que suma ya miles de visualizaciones, se ha viralizado por una razón clara: lo que dice lo ha pensado media España, pero nadie lo había contado con tanto desparpajo. “Parece que hay como un starter pack de Sevilla”, arranca, entre risas. La joven narra cómo, mientras paseaba con un amigo local, no podía dejar de ver tíos con el mismo estilismo clónico. “Camisa con botones, un poco oversized, si es de Scalpers mejor; pantalón chino apretadito, en beige o blanco; tobillo al aire, sí o sí; zapato de cuero sin calcetines; y colgante de la iglesia de plata. ¡Los he visto a montones!”, cuenta, imitando el gesto de pasarela por la acera.

La conclusión de su análisis es tan inocente como lapidaria: “Parece que nacéis en Sevilla y os dan este look de serie. Si no lo llevas, no eres sevillano”. En ningún momento se mofa del estilo —de hecho, dice que le gusta—, pero el tono delata una mezcla de fascinación y comedia involuntaria que ha dado en la diana de las redes. La gracia está en que lo que para ella es exótico, para muchos es pura normalidad estética de ciertas zonas de Sevilla.

“Cayetanos y con arte”



Las reacciones no se han hecho esperar. En los comentarios, muchos sevillanos han respondido con ironía y otros tantos han aprovechado para matizar. “Ese estilo no es exclusivo de Sevilla. Es propio de los cayetanos. Si vas por barrios populares, no los verás ni en pintura”, comenta un usuario que se presenta como Daniel. Y añade un apunte geográfico: “Te los encuentras en Los Remedios y el centro los fines de semana. Pero muévete un poco más, y verás otra Sevilla”.

Otro usuario remata con sarcasmo fino: “Porque aquí la mayoría de los hombres saben vestirse. No como otros, con calcetines blancos y chanclas…”. Sergio, por su parte, va directo: “En Sevilla es donde mejor se viste de España. Facto”.

El debate está servido. ¿Estilo clásico o uniforme social? ¿Elegancia o falta de originalidad? La realidad es que en muchas ciudades españolas hay ‘starter packs’ urbanos no escritos que delatan el entorno, la clase social y hasta la ideología de quien los lleva. Sevilla, como tantas otras, tiene sus códigos. Pero cuando los observa alguien de fuera, todo se vuelve cómicamente obvio.

Y lo más curioso es que @maddies_mundo no ha terminado. “Oye, también hay starter pack de chicas. Si queréis que lo cuente, let me know”, lanza. La segunda parte promete.