Una prestigiosa neurobióloga da una respuesta insuperable a quienes le preguntan por las gafas de Marcos Llorente 

Conchi Lillo, licenciada en Biología por la Universidad de Salamanca, Doctora en Neurociencias e investigadora en el área de la neurobiología de la visión en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, ha dado la mejor respuesta posible a todos aquellos que le escriben preguntándole dudas sobre las gafas de cristales de colores que usa el futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente.

En varias entrevistas que ha concedido en los últimos días, el jugador ha asegurado que utiliza gafas con cristales amarillos durante el día cuando está en interiores y cristales rojos por la noche si sale o si está expuesto a luces artificiales.

"¿Por qué? Porque protejo mi biología. Porque la luz azul, fuera de su contexto natural (el día), es un tóxico. Y no lo digo yo, lo dicen tus mitocondrias cuando dejan de producir energía como deberían", ha argumentado.

Al hilo de las dudas que han surgido por esas palabras, Conchi Lillo ha sido categórica: "Contesto con el genial Buenafuente a quienes piden explicación a si lo de las gafas de cierto futbolista tienen sentido".

"Vamos a ver, ¿de verdad hay que desmentir las chorradas de uno que lo que pretende es enriquecerse a costa de generar confusión? ¿Por qué le dais credibilidad?", pregunta la experta, junto a un monólogo del humorista Andreu Buenafuente.

"Las increíbles gafas negacionistas"

En él, el cómico se colocaba unas gafas amarillas y decía: "Estas son las increíbles gafas negacionistas. También se llaman gafas Ana Rosa Quintana porque lo ves todo amarillo. Yo si me las pongo ahora mismo veo los microchips de Bill Gates que se inyectaron en la vacuna para rastrearnos".

"Si me las quito digo: 'Pues, a ver, Bill Gates, que es alguien que no ha conseguido que se imprima ni una hoja a la primera te va a espiar a ti, que a las nueve te has quedado dormido en el sofá, que no le interesas ni a tu familia y tienes un microchip que vale un huevo para saber lo que haces", decía Buenafuente.