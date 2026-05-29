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Una profesora arrasa con la nota que les ha dado a sus alumnos: es una lección de vida imperdible
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Una profesora arrasa con la nota que les ha dado a sus alumnos: es una lección de vida imperdible

"No pasa nada, así es la vida".

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Montaje de una persona haciendo un examen con el tuit de Nanu.
Montaje de una persona haciendo un examen con el tuit de Nanu.Getty Images / X

Las historias que ocurren en las aulas de los colegios, institutos y universidades acostumbran a tener grandes acogidas en redes sociales, sobre todo en plataformas como X, TikTok o Instagram. 

Esta vez ha sido la tuitera conocida como Nanu, que se llama @tinicupid_ en la red social de Elon Musk, la nota que le ha dejado una profesora de su universidad junto a un examen para reivindicar el hecho de que cada uno vive una vida propia e individual y que no hay que compararse con otros.

"Una profe de la facultad nos hizo hacer una línea de tiempo sobre nuestra vida, se lo llevó para corregir y ahora lo trajo con este mensaje abrochado. La amo, ahora no me recibo más", ha afirmado la joven usuaria junto a una imagen de esa nota que le había entregado.

El mensaje comienza así: "No pasa nada, así es la vida. Alguien se graduó a los 22, pero solo consiguió trabajo a los 27. Alguien ya tenía un postgrado a los 25, pero murió a los 50, mientras que otro se graduó a los 50 y vivió hasta los 99. Hay alguien que está todavía soltero mientras que otro que estudio la secundaria con él ya es abuelo". 

"Hay quienes tienen pareja y aman a otra y quienes se aman y no son nada. Obama se retiró a los 55 y Trump empezó a los 70. Todos en este mundo viven de acuerdo a su propio tiempo", prosigue el texto.

"No los envidies"

Además, reflexiona con que "las personas que te rodean pueden parecer ir delante de ti y otros parecen ir detrás de ti, pero todos están corriendo su propia carrera en su propio tiempo". 

"No los envidies, están en su propia vida y tú estás en la tuya, así que relájate. No has llegado tarde, no has llegado temprano, estás justo a tiempo", sentencia la docente.

La publicación de la tuitera se ha hecho viral con más de 600.000 reproducciones y más de 48.000 me gusta y 4.000 compartidos. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
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Redactor de Virales. Graduado en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización por la UNIR. Realizó las prácticas en el Heraldo de Aragón y la Cadena SER y desde 2019 lleva en El HuffPost, donde escribe sobre temas deportivos y cuenta historias nacidas en redes sociales o en la televisión.

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