Una profesora arrasa con la nota que les ha dado a sus alumnos: es una lección de vida imperdible

Las historias que ocurren en las aulas de los colegios, institutos y universidades acostumbran a tener grandes acogidas en redes sociales, sobre todo en plataformas como X, TikTok o Instagram.

Esta vez ha sido la tuitera conocida como Nanu, que se llama @tinicupid_ en la red social de Elon Musk, la nota que le ha dejado una profesora de su universidad junto a un examen para reivindicar el hecho de que cada uno vive una vida propia e individual y que no hay que compararse con otros.

"Una profe de la facultad nos hizo hacer una línea de tiempo sobre nuestra vida, se lo llevó para corregir y ahora lo trajo con este mensaje abrochado. La amo, ahora no me recibo más", ha afirmado la joven usuaria junto a una imagen de esa nota que le había entregado.

El mensaje comienza así: "No pasa nada, así es la vida. Alguien se graduó a los 22, pero solo consiguió trabajo a los 27. Alguien ya tenía un postgrado a los 25, pero murió a los 50, mientras que otro se graduó a los 50 y vivió hasta los 99. Hay alguien que está todavía soltero mientras que otro que estudio la secundaria con él ya es abuelo".

"Hay quienes tienen pareja y aman a otra y quienes se aman y no son nada. Obama se retiró a los 55 y Trump empezó a los 70. Todos en este mundo viven de acuerdo a su propio tiempo", prosigue el texto.

"No los envidies"

Además, reflexiona con que "las personas que te rodean pueden parecer ir delante de ti y otros parecen ir detrás de ti, pero todos están corriendo su propia carrera en su propio tiempo".

"No los envidies, están en su propia vida y tú estás en la tuya, así que relájate. No has llegado tarde, no has llegado temprano, estás justo a tiempo", sentencia la docente.

La publicación de la tuitera se ha hecho viral con más de 600.000 reproducciones y más de 48.000 me gusta y 4.000 compartidos.