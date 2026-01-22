Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una profesora va directa a los libros de historia con la pregunta que les ha hecho a sus alumnos
Una profesora va directa a los libros de historia con la pregunta que les ha hecho a sus alumnos

Todo ingenio y humor.

El tuit de @lapetisuis0.
El tuit de @lapetisuis0.

Durante los meses que dura el curso escolar se ven en redes sociales como X, TikTok o Instagram numerosos relatos de situaciones anecdóticas que se viven en las aulas tanto de colegios e institutos como de universidades y que tienen de protagonistas a profesores o a los propios alumnos. 

Se enseñan respuestas de alumnos en preguntas de algún trabajo o examen, correos electrónicos que se intercambian y que dejan a más de uno perplejo o, como en este caso, formas didácticas y llamativas de enseñar por parte de los docentes la materia que están dando.

Ha sido la tuitera @lapetisuis0 la que ha compartido la diapositiva que les ha puesto su profesora de Historia para preguntar de una forma muy original por el Sexenio Democrático, ese periodo que abarca entre los años 1868 y 1874 y que se caracteriza por ser una etapa en la que se intenta instaurar en España un sistema democrático.

Esos seis años se caracterizaron por una gran inestabilidad política que derivó en varias formas de Gobierno y que terminó con la Restauración de los Borbones.

Además, contó con una figura como Amadeo de Saboya, que reinó de forma efímera entre los años 1871-1873.

Aprovechando a Amadeo de Saboya

Precisamente, la profesora de esta tuitera ha preguntado a sus alumnos por cómo les gusta más la tortilla del Sexenio Democrático. Las opciones, con Saboya (ha añadido un montaje con una tortilla de patatas con la cara del monarca) o sin Saboya (una foto de una tortilla normal). 

"Te juro que amo a mi profesora de Historia", ha sentenciado la usuaria en una publicación que se ha hecho viral con más de 87.000 reproducciones y 7.000 me gusta en las pocas horas que lleva compartida.

Además, entre las respuestas que se han visto muchos usuarios han querido elogiar la innovación y el sentido del humor de esta docente

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

