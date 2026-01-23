Una profesora hace el experimento del año con el vídeo que ha puesto a sus alumnos de 2ºESO: "Ni os imagináis la cara que se les ha quedado"

La profesora de un instituto Milagros López ha logrado una grandísima repercusión al compartir en sus redes sociales el experimento que había hecho con alumnos suyos de 2ºESO, es decir, de 13 y 14 años con el objetivo de reivindicar la calidad del fútbol femenino y desmentir afirmaciones como las de que es más aburrido.

"He puesto este vídeo en clase de 2º ESO (13-14 años) donde hay algunos chicos que se cachondean del fútbol femenino. Ni os imagináis la cara que se les ha quedado al final, después de haber gritado eufóricos 'goooolll' con las primeras imágenes", ha afirmado la docente.

López ha añadido que se han quedado "mudos, sin saber dónde mirar" y ha asegurado que para esto escribió su libro La Sociedad del Infinito en el Mundial de fútbol femenino. "Mañana lo pongo en Bachillerato a ver qué tal...", ha concluido su tuit, que tiene ya más de 175.000 reproducciones, 2.000 me gusta y más de medio millón de compartidos.

El vídeo en cuestión

Todo comienza con un penalti del futbolista francés Olivier Giroud y un pase del mediocentro galo Tchouameni. Tras ello se ven varias acciones de Antoine Griezmann regateando a jugadores rivales, un gol de Kylian Mbappé, una jugada de los dos que termina con un tercer futbolista francés empujando el balón o un espectacular remate de cabeza de Giroud.

El vídeo de la selección francesa sigue con un vaselina de Mbappé, un disparo desde fuera del área de Tchouameni. Varios goles más de futbolistas franceses se combinan con imágenes de la celebración de sus aficionados fuera del estadio.

"Este es el fútbol que amamos, solo la selección francesa puede darnos estas emociones, pero esto que acabas de ver no son ellos", reza una frase que han añadido.

A partir de ahí todo lo que se había visto no era real. Era una alteración de jugadoras de la selección femenina francesa que habían sido mezcladas con ordenador con los rostros de la masculina, pero que realmente esas jugadas estaba protagonizadas por las mujeres.

Una aplaudida respuesta

Entre las reflexiones y respuestas que se han dado a este vídeo una de las que más ha triunfado ha sido la de Pablo Moratinos, que ha realizado este análisis de lo que estaba viendo.

"Curiosas las respuestas a este vídeo. No entienden que lo que demuestra no es que las mujeres jueguen igual que los hombres (tampoco ellos lo hacen todos igual), sino que hay espectadores que no lo valoran SOLO porque ven a mujeres jugando. El fútbol femenino es un deporte y espectáculo igual de atractivo si te gusta el fútbol", ha asegurado

Además, también ha contestado a los que dicen que "unos niños de 14 años le ganan a cualquier equipo profesional femenino" contando lo que vivió: "Vi un partido donde niñas de 15 años le ganaron 1-0 a niños de 14 de la liga de rendimiento. Por si lo queréis generalizar también, como hacéis con los resultados contrarios".