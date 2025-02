Una reclutadora pide ayuda para encontrar cocineros para un hotel y las respuestas son para enmarcar

La reclutadora Lucía García (@luuciagarciatamarit), quien trabaja ayudando a los hosteleros a encontrar "personal comprometido", ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok pidiendo ayuda para encontrar cocineros para un hotel.

"TikTok necesito que hagas tu magia porque estoy desesperada por encontrar cocineros. No entiendo por qué llevo más de dos meses buscando cocineros para un hotel que tiene una propuesta de valor brutal", ha comenzado diciendo la usuaria.

"Las condiciones yo creo que francamente están bien, son 25.000 brutos anuales, que más o menos se quedan un poco más de 2.000 brutos al mes. No hay turnos partidos, es turno seguido", ha explicado la responsable de Recursos Humanos.

"Lo que es la propuesta de valor del hotel en sí es brutal, o sea, es todo cocina orgánica, saludable, enfocada en mejorar tu salud intestinal... La experiencia que se vive dentro del hotel, tanto como cliente como parte del equipo, es una experiencia de crecimiento personal", ha asegurado García.

"No sé cómo explicarlo, pero es una barbaridad de hotel. No puedo decir el nombre por temas de marca, pero es que ya no sé qué hacer. Es que no sé cómo llegar a más candidatos", ha relatado la tiktoker.

"Es verdad que el tema de la ubicación es un hándicap, porque hace falta tener vehículo propio, ya que está en la montaña, para poder llegar a él", ha admitido la responsable de Recursos Humanos.

"Pero no sé. No sé si estoy haciendo yo algo mal. Sinceramente no sé cómo hacerlo. Por favor, necesito la magia de TikTok. Necesito vuestra ayuda. Soy todo oídos", ha concluido la usuaria.

"Menos magia y más pagar. Y vendrán los cocineros"; "Da 2000 netos y seguro que encuentras"; "Añade un vehículo de empresa y tarjeta de combustible a la oferta y ya verás la magia...", han comentado algunos usuarios, quienes han recalcado que las condiciones de la oferta no son para nada para tirar cohetes.