Una rusa se muda a España y no da crédito al ver lo que hacen en los trabajos: dice mucho de aquí

Sia es una joven rusa que hace un tiempo se mudó a España, un país al que se adaptó y cuyo idioma aprendió rápido, pero en el que vivió un gran choque cultural por algunos derechos y condiciones laborales, sobre todo al compararlos con los de su país.

Más que un choque cultural, acabó siendo una fascinación, tal y como ha contado en un vídeo de TikTok (@siia_sk): "Si te despiden, te pagan. En Rusia eso no pasa ni de lejos". También le ha sorprendido que los funcionarios en España tengan un "sueldo fijo", es decir, un salario base garantizado y establecido por ley según su grupo profesional.

A diferencia de su país natal, le ha llamado la atención que los trabajadores en España sigan cobrando aunque estén de baja laboral. El funcionamiento depende del tipo de baja y de los días. Si es por enfermedad común o accidente no laboral, los tres primeros días no se cobra. Del cuarto al vigésimo día se recibe un 60% de la base reguladora y, a partir de ahí, el 75%. Si se trata de un accidente laboral o una enfermedad profesional, se cobra el 75% desde el primer día.

Una sorpresa que haya oposición al Gobierno

Por otro lado, le encanta que exista el derecho a huelga, poniendo como ejemplo reciente la de los médicos. "Tuve una cita, pero no había médico porque estaba de huelga", ha relatado, comparándolo además con lo que ocurre en Rusia: "Un médico trabaja 12 horas diarias por un salario de 500 euros mensuales y no sale a huelga".

En el panorama político, le pareció increíble que exista una oposición al Gobierno actual: "Pero una oposición muy fuerte". "El otro día escuché en la radio a una chica que decía al presidente 'váyase' y yo pensé: qué valiente. Incluso me dio miedo por ella, a ver si le va a pasar algo por hablar así, pero luego dije que no, que vivimos en España y es normal tener una oposición".