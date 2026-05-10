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Una rusa se muda a España y no da crédito al ver lo que hacen en los trabajos: dice mucho de aquí
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Una rusa se muda a España y no da crédito al ver lo que hacen en los trabajos: dice mucho de aquí

"Un médico en Rusia trabaja 12 horas diarias por 500 euros mensuales".

Juan De Codina
Juan De Codina
Sia, rusa en España, habla de choques culturales.
Sia, rusa en España, habla de choques culturales.

Sia es una joven rusa que hace un tiempo se mudó a España, un país al que se adaptó y cuyo idioma aprendió rápido, pero en el que vivió un gran choque cultural por algunos derechos y condiciones laborales, sobre todo al compararlos con los de su país.

Más que un choque cultural, acabó siendo una fascinación, tal y como ha contado en un vídeo de TikTok (@siia_sk): "Si te despiden, te pagan. En Rusia eso no pasa ni de lejos". También le ha sorprendido que los funcionarios en España tengan un "sueldo fijo", es decir, un salario base garantizado y establecido por ley según su grupo profesional.

A diferencia de su país natal, le ha llamado la atención que los trabajadores en España sigan cobrando aunque estén de baja laboral. El funcionamiento depende del tipo de baja y de los días. Si es por enfermedad común o accidente no laboral, los tres primeros días no se cobra. Del cuarto al vigésimo día se recibe un 60% de la base reguladora y, a partir de ahí, el 75%. Si se trata de un accidente laboral o una enfermedad profesional, se cobra el 75% desde el primer día.

Una sorpresa que haya oposición al Gobierno

Por otro lado, le encanta que exista el derecho a huelga, poniendo como ejemplo reciente la de los médicos. "Tuve una cita, pero no había médico porque estaba de huelga", ha relatado, comparándolo además con lo que ocurre en Rusia: "Un médico trabaja 12 horas diarias por un salario de 500 euros mensuales y no sale a huelga".

En el panorama político, le pareció increíble que exista una oposición al Gobierno actual: "Pero una oposición muy fuerte". "El otro día escuché en la radio a una chica que decía al presidente 'váyase' y yo pensé: qué valiente. Incluso me dio miedo por ella, a ver si le va a pasar algo por hablar así, pero luego dije que no, que vivimos en España y es normal tener una oposición".

Juan De Codina
Juan De Codina
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Redactor de Virales de El HuffPost. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en el Diario AS como redactor en la sección de fútbol y narrando partidos nacionales e internacionales en la web. Deporte, cine y superhéroes son sus grandes amores.

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