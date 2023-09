Una señora le dice a un camarero argentino que está constipada y ojo a lo que interpretó él

El usuario de TikTok @nicolasfabb, un argentino que trabaja como camarero en Valencia, ha compartido un malentendido muy curioso que tuvo con una clienta del bar hace poco.

"La que me pasó ayer", dice antes de poner un poco de contexto: "Estoy trabajando en un bar, acá en Valencia, y ya me ha pasado que escucho a mujeres hacer comentarios del tipo: 'Hago un pis y te pago'. 'Voy a mear y te pago'. Mucha data me parece, que yo no necesitaba".

"Y ayer viene una y apenas se sienta me dice: '¡Estoy constipada! Y yo la miré diciendo: '¿De qué me sirve esta data?' O sea, ¿qué quiere? ¿Qué le ponga un té laxante? No entiendo", relata el usuario.

"Y después sigue: es que con los cambios de temperatura uno se constipa. Y ahí ya dije: ah, claro, constipado es como tipo resfriado", prosigue, dejando claro que en Argentina estar constipado tiene más que ver con el intestino (estreñido) que con la nariz.

"¡Yo decía qué me importa si ella está cagando o no!", finaliza en un vídeo que ha provocado numerosas reacciones. "En España... el Barman es como el cura jajajajaj acostúmbrate😂", dice uno.

Y otro añade: "A mí me dijo una que tenía agujetas o como se escriba y yo 😳 después entendí es como que le dio un tirón o le duele todo por hacer gym 🤯".