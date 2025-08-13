Unos japoneses prueban por primera vez el jamón con melón y el veredicto es unánime

La pareja de japoneses conocidos en redes sociales como @onigirico_japon ha viajado hasta España y han probado, por primera vez, uno de los platos entrantes más populares del país, como b, dando una sentencia inmediata en el primer bocado.

"Qué buena pinta, ¿no?", ha comentado el joven antes de que ella lo probase. "¡Mmmm! Rico", ha pronunciado la mujer a los pocos segundos de notar la mezcla dulce y salada.

Se ha quedado impresionada por la mezcla de dos productos que le parecían muy diferentes. "La grasa del jamón ibérico y la frescura del melón es la combinación perfecta", ha añadido.

Para él, la reacción ha sido prácticamente la misma, o incluso mejor: "Cuanto más la pruebo, más me gusta, por eso no puedo parar". Con una sonrisa de oreja a oreja, ahora han tenido muy claro "por qué la gente nos lo ha recomendado".

El vídeo ha alcanzado más de 45.000 visitas y 1.200 'me gusta' en apenas 24 horas. Las reacciones han llegado a sorprender por la división de opiniones. Por un lado, algunos han considerado un crimen "mezclar el jamón con melón", pero para otros, es "una delicia".

"Es un maridaje perfecto, pero si es jamón ibérico de verdad", ha añadido otra usuaria. "Cuando descubran el queso curado...", ha ironizado @drno888.

Turno de los espárragos con mayonesa (y jamón)

En otro vídeo también han querido grabar su reaccionar a otro palto típico de España: espárragos con mayonesa (acompañados de jamón ibérico). Sus 'reseñas' han sido parecidas al jamón con melón, viéndose sorprendidos por la mezcla de sabores.

"Muy rico. Está riquísimo. Nunca he visto espárragos tan grandes como esos", ha comentado la joven. "La comida es una de las razones por las que me gusta tanto España", ha rematado.