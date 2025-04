Va a un conocido restaurante de Girona y así sale tras la comida

El popular creador de contenido @lucenalife, que tiene más de 220.000 seguidores en su perfil de TikTok, ha publicado un vídeo en el que cuenta la mala experiencia que ha tenido tras ir a un restaurante de Girona.

"He comido en Girona en un sitio que es muy conocido en TikTok, el tío es muy carismático, pensaba que hacía una comida maravillosa y he comido fatal", comienza diciendo el joven usuario.

Ahí empieza a explicarse: "El servicio mal. A la comida le doy un 3,5 porque no me ha gustado nada, de hecho iba a hacer un vídeo al salir, pero no lo he hecho porque he pensado que no podía ser así todos los días".

"Entonces, le he mandado un mensaje por TikTok y según lo que me diga haré vídeo o no. Si me dice que se come así todos los días así haré vídeo contándolo y si me dice que ha tenido un problema puntual lo haré igualmente, pero explicaré esos problemas y volveré a comer otro día a comer según lo que él me diga", remata.