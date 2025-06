Va un restaurante español en Corea y se queda impactada nada más entrar por lo que están poniendo en la televisión

La creadora de contenido Noa (@noacruzzzz), una española que está de viaje en Corea del Sur, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social enseñando cómo es un bar español en el país.

"¿Cómo me tomo yo que en mitad de Corea haya un bar español? Vamos a ver lo que nos encontramos. ¡Mirad lo que ponen en la televisión!", ha comentado la tiktoker impactada, nada más entrar y ver que están poniendo una corrida de toros.

"Vamos, que estamos en el Bar Paco de debajo de tu casa", ha apuntado en tono bromista antes de empezar a ver su carta. "Su cerveza... Y vamos a probar el pan con tomate. Yo soy catalana, bastante crítica con esto", ha admitido, antes de dar su veredicto.

"Está súper blandito, tío. Está muy bueno, eh. Le doy un 9,5", ha asegurado Noa al degustar el pan. "Ahora vamos a probar las croquetas, y las voy a mojar en la salsa. Están buenas, pero no saben a jamón una mierda. Unas croquetas de queso que están muy buenas, les doy un 7,5", ha calificado la creadora de contenido.

"Aquí tenemos gambas al ajillo y piscina de aceite. Esto no me lo suelo pedir en España casi nunca, la verdad. ¡Quema como sus muertos! Está bueno pero muy aceitoso. Un 6,5", ha continuado la española.

Por último, se ha lanzado a pedir unos clásicos huevos rotos con jamón y aceitunas, aunque ya de entrada ha observado que las eceitunas están "un poco rancias". "Lleva como una salsa pero no sé lo que es, la verdad. Jamón escaso. Sabe que flipas a pimentón, jamón de pegatina... no me acaba de encantar. Me sabe como a kebab, un 7", ha concluido.