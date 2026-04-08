Va a Roma y acaba haciendo esta valoración de su experiencia: lo compara con Madrid y hay pros y contras

El director de Espejo Público, Jorge Gallardo-Camacho, ha compartido en su cuenta de X las impresiones que ha obtenido tras estar unos días en Roma y ha hecho una comparación respecto a la situación de Madrid.

Lo primero que ha destacado Gallardo-Camacho es el estado del mobiliario urbano y de la limpieza: "Me sorprendió lo mal mantenida que está la ciudad con acerados lamentables y limpieza al modo neoyorquino con basura en zonas turísticas".

Respecto a la seguridad general, ha afirmado que hay "presencia policial por todos lados", algo que ha asegurado que es "igual que en Madrid". Además, también ha subrayado que hay "muchos menos vehículos eléctricos en la ciudad en general" en comparación con la capital de España.

"¡Qué bien se come en Roma!"

Gallardo-Camacho también ha hablado de cómo son los precios en Roma para comer: "Son muy bajos en comparación a Madrid. Comer o cenar en sitios con buenas puntuaciones es más barato, como unos 20-25€ por persona".

"¡Qué bien se come en Roma!", ha llegado a decir. Por ejemplo, ha mostrado que en un restaurante han pedido una botella de agua natural, una Coca-Cola cero, un plato de pasta amatriciana, una pista capricciosa, un capuccino y la propina le ha costado 41 euros.

Además, hace un análisis del resto de la vida: Otro dato que demuestra que es una ciudad más barata. Aparcar en zona azul 1,5€ hora. Revisé en Idealista el precio de la vivienda y también es más bajo. Tanto el alquiler como el precio de un piso dedos dormitorios en zonas a 20 minutos caminando del centro".

Sin embargo, se ha quejado de la cantidad de turistas que hay: "Es cierto que he ido en Semana Santa, pero la presencia masiva de turistas era disparatada, agobiante. Hay que huir de este modelo en ciudades como Madrid o Málaga".

"Hay que promocionar turismo de más calidad con hoteles de lujo e implementar la tasa turística para que la población local note un retorno", ha sentenciado, acabando diciendo que "Roma es una gran ciudad" y que lo han pasado "fenomenal" y volverán.