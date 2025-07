Yolanda Díaz se dirige "directamente" a Feijóo y le suelta todo esto en dos minutos

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha arremetido desde la tribuna del Congreso este miércoles durante la sesión celebrada para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diera explicaciones sobre el 'caso Cerdán' y anunciar las medidas que va tomar tras el Comité Federal del PSOE del pasado sábado.

"Me dirijo directamente a usted, señor Feijóo, que yo le he escuchado atentamente. No ha hecho ni una sola propuesta para regenerar democráticamente a España porque le importa la corrupción exactamente nada", ha comenzado diciendo

Díaz le ha comentado que durante el Congreso del PP celebrado el pasado fin de semana estuvo acompañado de "los dos rostros visibles de la corrupción en España, Aznar y Rajoy".

"¿Sabe dónde acabó el vicepresidente económico del milagro económico de España del señor Aznar? En la cárcel. ¿Sabe quién era M.Rajoy? Se lo voy a recordar, el de los papeles de Bárcenas, el de la Gürtel, la sede pagada con dinero negro en la que siguen, la Kitchen", ha proseguido diciendo.

La vicepresidenta, además, ha sentenciado diciendo que "son el único partido de España y de Europa que fue condenado a título lucrativo por corrupción".

"Lo grave es ha subido a esta tribuna y no ha pedido perdón. Le voy a decir algo más, quién intentó en su partido acabar con su partido, el señor Casado, ustedes lo echaron y usted hereda su puesto", ha afirmado.

En ese momento se ha provocado un gran revuelo en la bancada 'popular' hasta el punto de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha tenido que intervenir para pedir silencio y respeto.