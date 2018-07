Las declaraciones más feministas de Pablo Casado

Mira que es difícil que yo esté de acuerdo con alguna declaración del Partido Popular, pero esta semana me sorprendí a mí misma asintiendo al compás de las palabras de Pablo Casado en la entrevista de esRadio: "hay que combatir la ideología de género". "¡Siiiii! ¡Bravoooo! ¡Bieeeen!". No, no estaba poseída ni me había dado un chungo. Es que Casado tiene toda la razón en esa declaración, y por ende todo el sector conservador y ultracatólico.

Eso es precisamente lo que busca el movimiento feminista: romper con la ideología de género, ampliar el binomio cultural hombre-mujer y permitir a las personas liberarse de las construcciones sociales que las encasillan. Por lo tanto, si A es igual a B y B es igual a C podemos realizar la siguiente afirmación sin miedo a equivocarnos: Pablo Casado es feminista. Después de llegada de Carmen Calvo a nuestras vidas esta es sin duda una de las mejores noticias.

El concepto de "sexo" se refiere a las características físicas del cuerpo y "género" a una construcción cultural, un modelo de comportamiento aprendido

Para todos aquellos que no hayan hechos sus deberes he aquí un pequeño apunte obtenido del Rincón del Vago (nótese que no es muy difícil enterarse de qué va eso del feminismo en estos días). El concepto de "sexo" se refiere a las características físicas del cuerpo y "género" a una construcción cultural, un modelo de comportamiento aprendido. Un ejemplo de ideología de género sería: el rosa es de chicas, el azul es de chicos. Ser dócil es de chicas, ser dominante es de chicos. Ser sumisa es de niñas... ser presidente del gobierno es de chicos.

Eso es lo que el feminismo intenta cambiar, que el género no signifique un hándicap para unas ni un privilegio para otros, sino que cada persona elija sus características con libertad e independientemente de su sexo biológico. Suena reconfortante y justo, ¿verdad? Y para demostrarle al señor Casado, y a quienes emplean el término para denostarnos, que se equivocan al usarlo, vamos a detallarle de qué manera la ideología de género ha perjudicado su cerebro impidiéndole además darse cuenta de ello:

La ideología de género, Pablo Casado, es aquella que te alinea y te encasilla en un rol en lugar de conferirte libertad para ser tú mismo.

La ideología de género es la que hace que te vistas con pantalones todos los días porque los hombres no llevan falda.

La ideología de género es la que te obliga a demostrar que perteneces al género masculino todos los días y con todos tus actos para que nadie te confunda con el género contrario.

La ideología de género es la que te lleva a considerar que el otro género es el "contrario".

La ideología de género es la que te obligó desde pequeño a reprimir tus sentimientos y en lugar de ello, demostrar que tienes todo controlado (vaya, que eres el puto amo).

La ideología de género te hace pensar que mereces privilegios y que además son incuestionables

La ideología de género es la que te ocultó que cuidar de los demás era importante, por eso desprecias con tanta ligereza los movimientos sociales.

La ideología de género te inculcó que lo más importante es competir con tus iguales y demostrar que eres el mejor, aunque eso signifique mentir en tu currículo o pisar a otros para conseguirlo.

La ideología de género te ha hecho creer que el poder es algo individual.

La ideología de género te ha hecho creer que la libertad también es algo individual.

La ideología de género hace que creas que quienes no piensan, sienten o aman como tú, no tienen tus mismos derechos.

La ideología de género te hace pensar que mereces privilegios y que además son incuestionables.

La ideología de género te ha vuelto ciego (además de insensible) ante las injusticias que sufren tus compañeras de partido para llegar a tu mismo sitio.

La ideología de género te ha fundido gravemente el cerebro para llegar a afirmar que el 15M es un "movimiento capitalista que surgió por el miedo a no tener una segunda residencia o un segundo coche" y que el reclamo de las pensiones no es algo justo y digno.

La ideología de género hace que incluso en ocasiones te alejes tanto de la realidad que llegues a habitar en los mundos de Yupi.

Estoy totalmente de acuerdo en que hay que combatir la ideología de género y hay que valorar a las personas por lo que son y por lo que hacen, no porque sean hombres o mujeres

Debo admitir, Pablo, que estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay que combatir la ideología de género y hay que valorar a las personas por lo que son y por lo que hacen, no porque sean hombres o mujeres. Lamentablemente en nuestra sociedad no ocurre así, por eso el movimiento feminista (ese "colectivismo social" que te da tanta grima) lleva años trabajando.

Quizás esa coincidencia sea un buen punto de partida para entendernos. Profundiza en el asunto, lee un par de libros, mírate unos cuantos tutoriales de Youtube o consulta el Rincón del Vago. Así la próxima vez que lo menciones sabrás de lo que estás hablando.